1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kovid-19 riskini azaltmak için Kurban Bayramı'nda 'ziyaretten kaçının' uyarısı

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Bayramda olabildiğince ziyaretten kaçınılmalı, online sistemlerden görüşülmesi tercih edilmeli
 22 Temmuz 2020 11:07
Yazdır
Kovid-19 riskini azaltmak için Kurban Bayramı'nda 'ziyaretten kaçının' uyarısı

- Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunabilmek için Kurban Bayramı'nda olabildiğince ziyaretlerden kaçınılması, mesafe, maske ve hijyene uyulması gerektiği uyarısında bulundu.

İlhan, AA muhabirine, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, yaklaşan Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve kısa sürede dünya geneline yayılan Kovid-19'un, hala etkisini sürdürdüğünü kaydeden İlhan, hastalığın toplum sağlığı açısından büyük risk taşıdığına işaret etti. İlhan, yoğun bir şekilde devam eden aşı ve ilaç çalışmalarından şu an için bir sonuç alınmadığını ve korunmak için mutlaka fiziksel temastan kaçınılması, maske takılması ve hijyen kurallarına uyulmasının tek seçenek olduğunun altını çizdi.

İlhan, kalabalık ortamlara girilmesinin vaka artışına yol açtığına dikkati çekerek, yaklaşan Kurban Bayramı'nda buna özen gösterilmesinin önemini vurguladı.

Bilim Kurulu olarak, vatandaşların Kurban Bayramı'na yönelik günlük hayatlarında uyguladıkları önlemin çok ötesinde bir tedbirin söz konusu olmadığını belirten İlhan, "Günlük yaşamda nasıl ki fiziksel mesafe, maske ve hijyene uyuyorsak bayramda da bunlara uyulmalı." dedi.

- "Bayramdan ziyaretlerden kaçınılmalı"

Ziyaretlerin de risk açısından önemine değinen İlhan, şunları kaydetti:

"Bayramda olabildiğince ziyaretten kaçılınmalı, yüz yüze görüşmenin elbette ki yerini tutmasa da online sistemler üzerinden, sanal ortam üzerinden görüşülmesi tercih edilmeli.

Mutlaka ziyarete gidilmesi gerektiğinde ise ev içinde az kişinin olmasına özen gösterilmeli. Mevcut misafir gittikten sonra yeni misafir kabul edilmeli. Misafirliğe gidilmeden önce telefon açılmalı ve ona göre ziyaret planlanmalı. Ziyaretin kısası makbuldür. Ziyaretler kısa olmalı, 10-15 dakika ziyaret edilen evde kalınmalı, mesafe ve diğer kurallara uyulmalı. Kişiler arasında en az 2 metre olacak şekilde oturulmalı.

Ev müsaitse bahçe gibi açık alanda ya da balkonda ev sahibi ve misafir beraber olmalı. İçeri girildiğinde eller yıkanmalı ya da dezenfekte edilmeli. Oturulan odadaki camların açık kalmasına dikkat edilmeli, her misafir sonrası 15 dakika camların açık kalarak ortamın havalanması sağlanmalı ve yeni misafir bu süreden sonra kabul edilmeli. Bunların yanı sıra en iyisi, telefonla ve online ortamlarla görüşülmesi ve ziyarete gitmemek."

Tuvalet temizliğinin de çok büyük önem taşıdığını anlatan İlhan, dar alan olduğundan, virüsün ortamda kalma ihtimali daha yüksek olduğundan, her kullanımdan sonra buranın havalandırılması gerektiğini söyledi.

Bayram kapsamında ziyaret yapılması halinde ikramlardan da kaçınılması gerektiğini ifade eden İlhan, "Bunların hepsi zaman alıcı işler, oysa ki kısa süre aynı ortamda durulmalı, hatta durulmamalı. Bu nedenle bu bayram herkes kendi kavurmasını, tatlısını kendi evinde yemeli. Çünkü, bu ikramlar ziyaretin uzamasını sağlıyor. En güzel ikram şu an için kolonya." dedi.

- "Şu an Türkiye genelinde bir kısıtlama düşünülmüyor"

Prof. Dr. İlhan, bayramda bir kısıtlama olup olmayacağına ilişkin, bu konuda il pandemi kurullarının tam yetkiye sahip olduklarını hatırlatarak, "Bir ilde, bir mahallede çok ciddi vaka varsa orası elbette karantinaya alınır. Her yeri, kendi özeliyle kıyaslamak gerekiyor. Oraların özelinde kısıtlama olabilir ama bu Kurban Bayramı'na özel bir durum değil, her zaman alınabilecek bir durum. Şu an bayram için Türkiye genelinde bir kısıtlama düşünülmüyor." diye konuştu.

Kurban yerlerine ve kurban eti tüketimine yönelik de değerlendirmede bulunan İlhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Kurban yerlerindeki en büyük risk, kurbanı almaya gidildiğinde kesim için beklenilen sıra. Kurban alınmaya gidildiğinde maske, mesafe ve hijyen kuralına uyarak ve el sıkma pazarlığını yapmayarak dolaşıldığında, risk daha azalıyor. Burada da olabildiğince az zaman geçirilmeli, hızlı karar verilmeli.

Kurban kesimi sırasında da çok yakın temas oluyor. Burada sıraya ve fiziksel mesafeye çok dikkat edilmeli. Kesim sonrası parçalama işlemi yapıldıktan sonra uygun ambalajlama yapılarak ortamdan bir an önce ayrılmalı. Şu an için kurban etinden doğrudan bulaş söz konusu değil, buna yönelik kanıta dayalı bir bilgi yok. Ancak, kesme, parçalama ve kurbanı kesen kişide Kovid-19 söz konusu ise kurbanın üzerine öksürme ve aksırma olduysa ve alıcı da o bölgeye dokunur ve hijyene uymazsa risk söz konusudur. Kovid-19'lu birinin temas ettiği çiğ ete dokunulur ve solunursa bir bulaş söz konusu olabilir. Bunun için de maske, mesafe ve hijyen kuralı ihmal edilmemeli."

Öte yandan kurban etinin tüketimine ilişkin olarak da İlhan, "Et eve getirildikten sonra sarılı olduğu poşet ters çevirilerek çöpe atılmalı, sonra dolaba koyularak saklanmalı ve pişirilerek tüketilmeli." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama: Gelal
22 Temmuz 2020 13:03		 Öldürülen Pınar'ın babasının feryadı: Kızımı teşhis edemedim
22 Temmuz 2020 12:32
Kovid-19 ile mücadelede kök hücre tedavisi umut veriyor
22 Temmuz 2020 11:22		 'Erzurum Marşı', Erzurum Kongresi'nin 101. yılında bestelendi
22 Temmuz 2020 09:51
Sultan Reşad'ın torununa büyü oyunu
22 Temmuz 2020 08:47		 Ece Üner'den Pınar Gültekin sözleri: Acı çekiyoruz ve kimse duymuyor!
22 Temmuz 2020 08:05
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
22 Temmuz 2020 06:30		 Kıbrıs gazisi ve eşi kazada öldü, kızı ve 2 torunu yaralandı
22 Temmuz 2020 04:14
'Covid-19 akciğerin yanı sıra, böbrekte de tutunuyor'
21 Temmuz 2020 23:22		 LGS birincisi: Günde en az 40 dakika kitap okudum
21 Temmuz 2020 23:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:59 - Konut kredisiyle ev alırken dikkat etmeniz gerekenler12:54 - Kars'ta ayı saldırısına uğrayan çiftçi ağır yaralandı12:52 - Sinop Valisinin bulunduğu kazada 1 ölü 4 yaralı12:42 - Fabrikanın havalandırmasını tamir ederken düşen işçi öldü12:39 - Gaziantep'te FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 12 gözaltı12:36 - Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in cenazesi Bitlis'te defnedilecek
12:32 - Öldürülen Pınar'ın babasının feryadı: Kızımı teşhis edemedim12:27 - Üç ilimizin bazı bölgelerinde karantina kararları alındı12:20 - 'Türkiye pandemi sonrası sanayi kapasitesi ve dinamizmiyle yoluna devam edecek'12:15 - Altının yükselişi sonrası dövizde durum ne?12:05 - Kızı PKK tarafından kaçırılan anne eylemini sürdürdü12:05 - Bakan Varank: 500 vatandaşımıza daha yeni istihdam imkanı oluşturacak
11:58 - FETÖ sözleri ile gündem olan TTK Başkanı istifa etti11:52 - Spor Bakanlığı, sığınmacı gençler için spor tesisleri inşa ediyor11:50 - Gram altın 408 lira seviyelerinde11:45 - Okulların açılmasında iki senaryo11:44 - Tuma Çelik'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyonda
11:43 - Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 'A Plus' üniversiteler arasında yer aldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Okulların açılmasında iki senaryo
Gram altın 408 lira seviyelerinde
ÖSYM, KPSS branş bazında sıralamaları güncelledi
FETÖ sözleri ile gündem olan TTK Başkanı istifa etti
Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı
CHP'yi Gül ve Babacan'a hazırlama görevi o isme verildi!
Arkadaşlarına 'kek' ikram etti, işinden oldu
Savcı, 541 soruşturma evrakına uzun süre bakmadı, mahkeme 'görevi kötüye kullanma' dedi
Müdür yardımcısı görev yaptığı okulda ölü bulundu
İşte firari Zekeriya Öz'ün ByLock yazışmaları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
denizlispor 1
dark 1
dyshawn pierre 1
yarım gram altın 4
karpuz 1
erzurumspor 2
O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın varile 2
Fındığın italyanların eline geçmesi 3
trabzonspor 4
msü'yü kazanan kız için kına gecesi düzenlenmesi 1
SON İLANLAR
Menteşe Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Harmancık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 20 İşçi Alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Nevşehir Avanos Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam