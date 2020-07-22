1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB'e bağlı kurum ve okulların kömür ihtiyacını TKİ karşılayacak

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürü Hasan Hüseyin Erdoğan: 81 ilimizde, 20 binin üzerindeki kurum ve okula, toplamda 610 bin ton kömür dağıtılmasına imkan sağlayacak bu kıymetli iş birliğinin, yerli kaynaklarımızın kullanılması ile ülkemiz cari açığının kapatılması adına olumlu katkı sağlayacak olmasının çok değerli olduğunu düşünüyoruz
 22 Temmuz 2020 11:31
Yazdır
MEB'e bağlı kurum ve okulların kömür ihtiyacını TKİ karşılayacak

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 81 ildeki tüm kurum ve okulların kömür ihtiyacı, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunca (TKİ) karşılanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile TKİ Genel Müdürlüğü arasında, Bakanlık binasında protokol imza töreni düzenlendi.

TKİ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Erdoğan, törendeki konuşmasında, Bakanlığa bağlı 81 ildeki tüm kurum ve okulların kömür ihtiyacının, Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından karşılanması amacıyla MEB ile iş birliği yapılacağını belirtti.

Kurum tarafından 2003'ten itibaren Türkiye'deki muhtaç ailelere dağıtılmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bugüne kadar yaklaşık 30 milyon ton kömür dağıtımı yapıldığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"İmzalayacağımız protokol kapsamındaki iş birliğiyle, Kurumumuzun bu konuda sahip olduğu tecrübe kapsamında, aynı hassasiyet ve aynı özveriyle, ülkemizin geleceği evlatlarımızın yetiştirildiği Milli Eğitim Bakanlığımızın okullarının da ısınma amaçlı kömür ihtiyacını inşallah karşılayacağız.

81 ilimizde, 20 binin üzerindeki kurum ve okula toplamda 610 bin ton kömür dağıtılmasına imkan sağlayacak bu kıymetli iş birliğinin, yerli kaynaklarımızın kullanılması ile ülkemiz cari açığının kapatılması adına olumlu katkı sağlayacak olmasının çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Protokolün ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."

- "Milli ekonomiye de önemli bir katkı sağlayacak"

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak da geçmiş yıllarda özellikle kömür alımlarında çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalındığı değerlendirmesinde bulunarak, yapılacak iş birliği sonucunda hem kurumlarının yükünün azalacağını hem de kömür fiyatında yaşanan fiyat dalgalanmalarının bertaraf edilebileceğini söyledi.

Aynı zamanda yerli kaynakların kullanılacak olmasının önemine işaret eden Çolak, "Yerli kaynaklarımızın kullanılacak olması, milli ekonomiye de önemli bir katkı sağlayacaktır. Hem istihdam hem vergi geliri hem de piyasanın canlanması açısından önemli bir ivme kazandıracaktır. Ayrıca döviz çıkışına önemli bir engel teşkil edecek, dövizin ülkemizde kalmasına önemli katkıda bulunacağı aşikar. Okullarımızın ısınma ihtiyacının karşılanmasıyla birlikte milli ve yerli kaynağa da öncelik ve özellik atfedilmesi, bizi son derece mutlu kılıyor." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Erdoğan ve Çolak tarafından iş birliği protokolüne imza atıldı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Üç ilimizin bazı bölgelerinde karantina kararları alındı
22 Temmuz 2020 12:27		 Spor Bakanlığı, sığınmacı gençler için spor tesisleri inşa ediyor
22 Temmuz 2020 11:52
Kırklareli Valisi: Maske tedbiriyle vaka sayısını 1'e kadar indirdik
22 Temmuz 2020 11:22		 Polisler, Devlet büyüklerini koruma kursunu bekliyor
22 Temmuz 2020 11:02
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu eğitmen sınav sonuçlarını açıkladı
22 Temmuz 2020 10:06		 Fazla yolcu alan İETT şoförüne 3 bin lira ceza
22 Temmuz 2020 09:58
Temsilcilik açmayana beş aşamalı plan
22 Temmuz 2020 07:30		 Google değiştirdi İBB değiştirmedi!
22 Temmuz 2020 06:50
Ankara Kalesi'nde Ford'un 'hibrit' aracı servise başladı
21 Temmuz 2020 20:44		 Vali 'cezaya gerek yok' dedi, il müdürü cezada direndi
21 Temmuz 2020 20:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:59 - Konut kredisiyle ev alırken dikkat etmeniz gerekenler12:54 - Kars'ta ayı saldırısına uğrayan çiftçi ağır yaralandı12:52 - Sinop Valisinin bulunduğu kazada 1 ölü 4 yaralı12:42 - Fabrikanın havalandırmasını tamir ederken düşen işçi öldü12:39 - Gaziantep'te FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 12 gözaltı12:36 - Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in cenazesi Bitlis'te defnedilecek
12:32 - Öldürülen Pınar'ın babasının feryadı: Kızımı teşhis edemedim12:27 - Üç ilimizin bazı bölgelerinde karantina kararları alındı12:20 - 'Türkiye pandemi sonrası sanayi kapasitesi ve dinamizmiyle yoluna devam edecek'12:15 - Altının yükselişi sonrası dövizde durum ne?12:05 - Kızı PKK tarafından kaçırılan anne eylemini sürdürdü12:05 - Bakan Varank: 500 vatandaşımıza daha yeni istihdam imkanı oluşturacak
11:58 - FETÖ sözleri ile gündem olan TTK Başkanı istifa etti11:52 - Spor Bakanlığı, sığınmacı gençler için spor tesisleri inşa ediyor11:50 - Gram altın 408 lira seviyelerinde11:45 - Okulların açılmasında iki senaryo11:44 - Tuma Çelik'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyonda
11:43 - Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 'A Plus' üniversiteler arasında yer aldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Okulların açılmasında iki senaryo
Gram altın 408 lira seviyelerinde
ÖSYM, KPSS branş bazında sıralamaları güncelledi
FETÖ sözleri ile gündem olan TTK Başkanı istifa etti
Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı
CHP'yi Gül ve Babacan'a hazırlama görevi o isme verildi!
Arkadaşlarına 'kek' ikram etti, işinden oldu
Savcı, 541 soruşturma evrakına uzun süre bakmadı, mahkeme 'görevi kötüye kullanma' dedi
Müdür yardımcısı görev yaptığı okulda ölü bulundu
İşte firari Zekeriya Öz'ün ByLock yazışmaları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ankaragücü 2
süleyman soylu-mehmet metiner tartışması 1
dark 1
gram altın 8
erzurumspor 2
böcek korkusu 1
netflix'in türkiye'den ayrılması 2
184 lira olan asgari ücreti 2324 liraya biz çıkardık 1
HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik 4
msü'yü kazanan kız için kına gecesi düzenlenmesi 1
SON İLANLAR
Menteşe Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Harmancık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 20 İşçi Alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Nevşehir Avanos Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam