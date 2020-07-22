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İyi Partili başkan, 'Hangi partiye geçeyim?' diye anket yaptırmış

Samsun'da 31 Mart yerel seçimlerinden önce MHP'den aday gösterilmeyince İyi Parti'ye geçerek İlkadım ilçesinin belediye başkanı olan Necattin Demirtaş'ın, hangi partiye geçmesi için anket yaptırdığı ortaya çıktı. Ocak ayında yapılan ankete katılanların yüzde 40 AK Parti, yüzde 48'i de MHP'ye geçsin diye cevap verdi.
 22 Temmuz 2020 11:31
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İyi Partili başkan, 'Hangi partiye geçeyim?' diye anket yaptırmış

2009-2014 yılları arasında MHP'den İlkadım ilçesinde belediye başkanlığı yapan Necattin Demirtaş, 31 Mart seçimleri öncesinde yine partisinden aday olmak istedi. Ancak Cumhur İttifakı ilçede AK Parti adayını destekleyeceğini açıklayınca, Demirtaş, MHP'den istifa ederek İyi Parti'ye geçip Millet İttifakı'nın adayı olarak seçimlere katıldı.

Seçimleri kazanarak belediyeyi AK Parti'den devralan Demirtaş'ın geçen ocak ayında parti değiştirmesi konusunda anket yaptırdığı iddia edildi.

HANGİ PARTİYE GEÇMELİ?

Başkan Demirtaş, bir anket şirketi aracılığıyla ilçedeki vatandaşlara, "Demirtaş seçildiği İYİ Parti ile mi devam etmeli?" sorusunu sordurdu. Ardında da bu soruya "Hayır" diyenlere "Hangi partiyle devam etmeli?" şeklinde ikinci soru yöneltildi. Seçenekler arasında ise AK Parti ve MHP'den başka bir partinin olmaması dikkat çekti.

SONUÇLARDA MHP ÇIKTI

Anket sonuçlarına göre İyi Parti ile devam etsin diyenlerin oranı yüzde 40, başka partiyle devam etsin diyenlerin oranı ise yüzde 48 olarak açıklandı. "Hangi partiyle devam etmeli?" sorusuna ise vatandaşların yüzde 40'ı AK Parti, yüzde 48'i ise MHP şeklinde yanıt verdi.

Başkan Demirtaş'ın anketi kamuoyuyla paylaşmadığı ve ankete 3 bin kişinin katıldığı öne sürüldü.
Sözcü
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