İyi Partili başkan, 'Hangi partiye geçeyim?' diye anket yaptırmış
|22 Temmuz 2020 11:31
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2009-2014 yılları arasında MHP'den İlkadım ilçesinde belediye başkanlığı yapan Necattin Demirtaş, 31 Mart seçimleri öncesinde yine partisinden aday olmak istedi. Ancak Cumhur İttifakı ilçede AK Parti adayını destekleyeceğini açıklayınca, Demirtaş, MHP'den istifa ederek İyi Parti'ye geçip Millet İttifakı'nın adayı olarak seçimlere katıldı.
Seçimleri kazanarak belediyeyi AK Parti'den devralan Demirtaş'ın geçen ocak ayında parti değiştirmesi konusunda anket yaptırdığı iddia edildi.
HANGİ PARTİYE GEÇMELİ?
Başkan Demirtaş, bir anket şirketi aracılığıyla ilçedeki vatandaşlara, "Demirtaş seçildiği İYİ Parti ile mi devam etmeli?" sorusunu sordurdu. Ardında da bu soruya "Hayır" diyenlere "Hangi partiyle devam etmeli?" şeklinde ikinci soru yöneltildi. Seçenekler arasında ise AK Parti ve MHP'den başka bir partinin olmaması dikkat çekti.
SONUÇLARDA MHP ÇIKTI
Anket sonuçlarına göre İyi Parti ile devam etsin diyenlerin oranı yüzde 40, başka partiyle devam etsin diyenlerin oranı ise yüzde 48 olarak açıklandı. "Hangi partiyle devam etmeli?" sorusuna ise vatandaşların yüzde 40'ı AK Parti, yüzde 48'i ise MHP şeklinde yanıt verdi.
Başkan Demirtaş'ın anketi kamuoyuyla paylaşmadığı ve ankete 3 bin kişinin katıldığı öne sürüldü.
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