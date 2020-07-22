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CHP'den öğrenim kredisi borçlarını silelim teklifi

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak Budak, 'Gelinen noktada her üç işsizden birisi gençtir ve üniversiteli işsiz sayısı bir milyonun üzerindedir. Bir de öğrenim kredisi borcu, gençlerin üzerine karabasan gibi çöküyor. Gelin bu yasayı çıkaralım, üniversite mezunu gençlerimize küçük de olsa bir nefes aldıralım' dedi.
 22 Temmuz 2020 11:36
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CHP'den öğrenim kredisi borçlarını silelim teklifi

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, öğrenim kredisi kullanan üniversite mezunlarının borçlarının silinmesi amacıyla TBMM Başkanlığına bir yasa teklifi sundu. Cumhuriyet'in ilanından bu yana hiçbir krizde görülmemiş bir genç işsizliği sorunuyla karşı karşıya gelindiğini dile getiren Budak,

"Gelinen noktada her üç işsizden birisi gençtir ve üniversiteli işsiz sayısı bir milyonun üzerindedir. Bir de öğrenim kredisi borcu, gençlerin üzerine karabasan gibi çöküyor. E-hacizler korkulu rüyaları oldu. Bu sorun artık sadece gençleri değil pandemi sırasında işini kaybeden ailelerini de derinden etkiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu sorunu artık görmezden gelemez. Gelin bu yasayı çıkaralım, üniversite mezunu gençlerimize küçük de olsa bir nefes aldıralım" dedi.

Budak, teklifin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"İŞSİZ ÜNİVERSİTE MEZUNLARI KYK BORCU ALTIDA EZİLİYOR"

"Türkiye, Cumhuriyetin ilanından bu yana, hiçbir krizde görülmemiş bir genç işsizliği sorunuyla boğuşmaktadır. Genç işsizliği her geçen gün artmakta, açıklanan veriler durumun vahim boyutlara ulaştığını gözler önüne sermektedir. TÜİK Mart ayı 2020 verilerine göre 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı %24,6; istihdam oranı ise %27,4'tür. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,2 puanlık artışla %27,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Herhangi bir ihtiyaç analizi yapılmadan ve planlamaya dayanmadan siyasi iktidar tarafından uygulanan 'her ile üniversite' hedefinin hayata geçirilmesi, üniversiteden yeni mezun gençlerimizi işsizliğin kucağına iten diğer bir unsurdur. Gelinen noktada her üç işsizden birisi gençtir ve üniversiteli işsiz sayısı bir milyonun üzerindedir. Diğer bir kesimi de üniversiteden mezun olduktan sonra asgari ücretle veya asgari ücretin biraz üzerinde bir maaşla iş bulabilen gençlerimiz oluşturmaktadır.

Uzun süre işsiz kalan veya asgari ücretle iş bulabilen gençlerimiz, üniversite yıllarında aldıkları öğrenim kredilerinin borcu altında ezilerek yeni yaşamlarına adım atmaktadır. Öğrenim kredisi borcu olanların, mezun olduktan iki yıl sonra geri ödeme yapması gerekirken ekonomik mevcut koşullar altında bu ödemeler ne yazık ki yapılamamaktadır.

Son 10 yılda öğrenim kredisi borcu olan 5 milyon öğrenciden borçlarını ödeyemeyen 279 bin 797 kişi KYK tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilmiş, 2019 yılında kredi borcu bulunan 217 bin gence e-haciz uygulanmıştır. Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, ağırlaşan ekonomik koşullar nedeniyle bu yükü daha da derinleştirmiştir. Devam eden salgın sürecinde bu gençlerin istihdama katılmalarının zorluğu ortadadır. Bu durum hem gençlerimizi hem de ailelerini zorlayacak bir tabloyla karşı karşıya bırakacaktır.

Geleceğimizin teminatı gençlerimize istihdam olanağı yaratmak sosyal devletin olmazsa olmazlarındandır. Gençlerimize ihtiyaç duydukları ve hak ettikleri iş imkanlarını yaratmadan öğrenim borçlarının baskısı altında ezmek, sosyal devlet anlayışına da ters düşmektedir. Ulu Önder Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençlerimizin sosyo ekonomik koşullarını iyileştirerek geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve sorumluluğundadır."
Memurlar.Net
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