Tuma Çelik'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyonda
TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlık dosyasını görüşmek üzere toplandı.
|22 Temmuz 2020 11:44
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TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlık dosyasını görüşmek üzere toplandı.
TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'e ilişkin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni ele almak üzere bir araya geldi.
Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan komisyon, görüntü alınmasının ardından çalışmasına basına kapalı olarak devam ediyor.
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