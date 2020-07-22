1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ASELSAN sağlıkta da 'Türkiye'nin amiral gemisi' olmayı hedefliyor

Türkiye'nin lider savunma sanayisi şirketi ASELSAN imzalı tıbbi cihazlar bu yıl hastanelerde yerini alacak
 22 Temmuz 2020 11:06
Yazdır
ASELSAN sağlıkta da 'Türkiye'nin amiral gemisi' olmayı hedefliyor

- Türkiye'nin savunma sanayisi ve ileri teknoloji alanlarındaki amiral gemisi ASELSAN, bu unvanı sağlık teknolojileri alanına da taşımaya hazırlanıyor.

Savunma sanayisindeki kabiliyetleriyle sağlık teknolojilerinde yenilikçi çözümlere imza atan, bu alana yıllardır ciddi öz kaynak ayıran ASELSAN, geliştirdiği ilk tıbbi cihazları bu yıl kullanıma sunacak.

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı ve Ulaşım, Güvenlik, Enerji, Otomasyon ve Sağlık Sistemleri Sektör Başkanı Dr. İbrahim Bekar, AA muhabirine, şirketin sağlık teknolojilerinde yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Bekar, ASELSAN'ın marka değeriyle sağlık alanında da ülkenin amiral gemisi olmayı ve ekosistemde bir kaldıraç etkisi yaratmayı amaçladıklarını söyledi.

Bu kapsamda, bir yandan ulaşılması zor teknolojileri ülkeye kazandırdıklarını belirten Bekar, bir yandan da ekosistemdeki KOBİ ve "start-up"lara liderlik edip, var olan kabiliyetleri üst seviye çıkarmaya yönelik iş birlikleri geliştirdiklerini bildirdi.

Bekar, ASELSAN'ın görüntüleme, mikro dalga, radar, elektro optik, güç elektroniği gibi askeri savunma teknolojilerinden gelen bilgi birikimiyle sağlık alanında "görüntüleme cihazları", "tanı, teşhis ve takip cihazları" ve "yaşam destek cihazları" olmak üzere 3 alanı hedef olarak belirlediklerini, bunların da sağlıktaki ana cihaz portföyünü oluşturduğunu ifade etti.

- MR cihazı için takvim kısalıyor

MR cihazına yönelik Bilkent Üniversitesi Ulusal Manyetik Rezonans Araştırma Merkezi (UMRAM) ile yürütülen çalışmalar sonunda mühendislik prototipinin bu yıl ortaya çıktığını dile getiren Bekar, "2023 dedik ama Savunma Sanayii Başkanımız, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürümüz tarafından 2022'de ticari ilk ürününün çıkması konusunda görevlendirildik. MR cihazımızdan görüntü aldık. MR'ın seri üretim geliştirme çalışmalarına başladık, son evredeyiz. Bu alanda uluslararası gelişmeleri takip edebilmek için yurt dışında teknoloji geliştirme merkezleri de açmayı düşünüyoruz." dedi.

MR cihazında patente konu inovatif çözümlere imza attıklarına işaret eden Bekar, şöyle konuştu:

"Yenilikçi komponentlerimizi uygulayabileceğimiz bir platform bulamadığımız için kendi platformumuzu yapmaya karar verdik. Dışarıdan klasik bir MR gibi gözükse de içinde kendi geliştirdiğimiz komponentlerin olduğu bir MR çıkacak ve dünyada muadili bulunmayacak, çok daha öncü olacak."

- X-ray cihazında sona gelindi

X-ray cihazlarına yönelik çalışmalara mobil ürün versiyonuyla başladıklarını anlatan Bekar, "Mobil x-ray, ürün grubundaki diğer cihazlara göre biraz daha kompleks bir ürün. Dijital Mobil X-Ray cihazı için yaptığımız CE belgesi başvurumuz Onaylanmış Kuruluş tarafından başarıyla değerlendirilmiş ve CE belgesini almaya önerildiğimiz Sağlık Bakanlığına bildirilmiştir. Az sayıda prototip üretimine yıl sonu ve seri üretime de gelecek yılın sonuna doğru başlamayı ve ticari satışa geçmeyi hedefliyoruz. Cihazı sene sonunda hastanelerde görmeyi amaçlıyoruz. Hasta başı monitör, mamografi gibi cihazlar da ürün portföyümüzde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

- 6 bin solunum cihazı seri üretimde

Bekar, yaşam destek cihazlarına yönelik olarak ventilatör (solunum cihazı) için Biosys ile 2018'den bu yana iş birliği içinde olduklarını, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde Baykar ve Arçelik'in de katkılarıyla çok kısa sürede seri üretimi hayata geçirip hastanelere teslimat yapmaya başladıklarını söyledi. İbrahim Bekar, aldıkları siparişler doğrultusunda 6 bin solunum cihazı üretimini sürdürdüklerini ve dünyada bu cihaza yönelik ciddi bir talep bulunduğunu bildirdi.

Otomatik harici defibrilatör (elektro şok cihazı) için de Metsis ile iş birliğine gittikleri bilgisini veren Bekar, "Hali hazırda ticari olarak satılan bir ürünü dünya standartlarına, ASELSAN ve Türkiye imzasını taşıyabilir hale getirmek için 1,5 yıldır çalışıyoruz. Seri üretimden çıkan elektro şok cihazlarını ağustos-eylül aylarında görebileceğiz. Yurt dışında pazarlama faaliyetlerine başladık, siparişler de aldık. Cihazlarımız bu yıl sağlık sektörünün kullanımına girecek." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kamuoyu desteği yüzde 95"

Bekar, sağlık teknolojileri alanında yürüttükleri çalışmalarla ASELSAN'ın ülkenin medikal cihaz devi olmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Savunma sanayisinde dünyada önde gelen firmaların sağlık alanında da çok önemli faaliyetleri bulunduğuna dikkati çeken Bekar, "ASELSAN Healthcare ya da ASELSAN Sağlık markasını dünya devi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu konuda kamuoyu araştırması yaptık ve ASELSAN'ın sağlık alanında faaliyet göstermesine yüzde 95'in üzerinde bir destek var. Bütün milletin, bir coğrafyanın umudu var. Yurt dışındaki dostlarımızdan da ciddi destek görüyoruz ve ASELSAN'ın sağlık alanında da olmasını bekliyorlar." diye konuştu.

- ASELSAN dev ihaleye hazır

İbrahim Bekar, Sağlık Bakanlığının 10 yıllık MR, ultrason, bilgisayarlı tomografi, dijital röntgen ve hasta başı monitör ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin ihalesi için ASELSAN'ın göreve hazır olduğunu da söyledi.

Bu ihale için yabancı bir partnerle yerlileştirmeyi içeren bir Sanayi İşbirliği Projesi öngörüldüğünü, ASELSAN'ın da bu yönde hazırlıklarını yaptığını anlatan Bekar, şunları kaydetti:

"Sanayi İşbirliği Projesi çıkarsa bizim için hızlandırıcı olur ama olsa da olmasa da biz medikal cihaz firması olmaya karar verdik. Sağlık teknolojilerine bugüne kadar 20 milyon doların üzerinde öz kaynak ayrıldı. Bu alandaki faaliyetler için direktörlük kuruldu. 150'den fazla mühendis ve teknik eleman bu alanda çalışıyor. Sanayi İşbirliği Projesi kapsamındaki 5 cihaz da zaten yol haritamızda var. Sanayi İşbirliği Projesi olursa çok hızlanır, yabancı firmaya da ihtiyacımız yok artık. Sağlık Bakanlığı bizi görevlendirirse bu alanda Türkiye'de var olan ekosistemi birleştirerek söz konusu cihazları hızlı şekilde üretebiliriz. Her şeyi biz yaparız yaklaşımında da değiliz. Savunma sanayisinde başarıyla hayata geçirdiğimiz birlikte iş yapma kültürünü burada da gerçekleştirebiliriz. İş birliği yaptığımız KOBİ'lere önümüzdeki dönemde yenileri eklenecek. ASELSAN bu alanda kanatlarının altına rüzgar aldıkça, sağlık alanındaki KOBİ ve ekosistemi kanatlandıracak."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Türkiye pandemi sonrası sanayi kapasitesi ve dinamizmiyle yoluna devam edecek'
22 Temmuz 2020 12:20		 Seyahat için üç ayda 4 milyar lira harcandı
22 Temmuz 2020 10:44
Salgın kurbandan vazgeçirmedi
22 Temmuz 2020 06:40		 Koronavirüs salgını kurbanlık satışlarını etkiledi
21 Temmuz 2020 22:21
Türkiye'nin ilk yerli gülü üretildi, ilk alıcısı Hollanda oldu
21 Temmuz 2020 22:09		 Yeni Zigana tünelinin yüzde 68'i tamamlandı
21 Temmuz 2020 21:27
Gurbetçilere 'Tatilinizi Türkiye'de yapın' çağrısı
21 Temmuz 2020 20:39		 Denizi olmayan kentten 25 milyon dolarlık balık ihracatı
21 Temmuz 2020 19:49
Elektrikli scooter girişimi Martı, 25 milyon dolar yatırım aldı
21 Temmuz 2020 11:11		 Türk zırhlı muharebe aracı 'Hızır' Afrika yolunda
20 Temmuz 2020 21:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:59 - Konut kredisiyle ev alırken dikkat etmeniz gerekenler12:54 - Kars'ta ayı saldırısına uğrayan çiftçi ağır yaralandı12:52 - Sinop Valisinin bulunduğu kazada 1 ölü 4 yaralı12:42 - Fabrikanın havalandırmasını tamir ederken düşen işçi öldü12:39 - Gaziantep'te FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 12 gözaltı12:36 - Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in cenazesi Bitlis'te defnedilecek
12:32 - Öldürülen Pınar'ın babasının feryadı: Kızımı teşhis edemedim12:27 - Üç ilimizin bazı bölgelerinde karantina kararları alındı12:20 - 'Türkiye pandemi sonrası sanayi kapasitesi ve dinamizmiyle yoluna devam edecek'12:15 - Altının yükselişi sonrası dövizde durum ne?12:05 - Kızı PKK tarafından kaçırılan anne eylemini sürdürdü12:05 - Bakan Varank: 500 vatandaşımıza daha yeni istihdam imkanı oluşturacak
11:58 - FETÖ sözleri ile gündem olan TTK Başkanı istifa etti11:52 - Spor Bakanlığı, sığınmacı gençler için spor tesisleri inşa ediyor11:50 - Gram altın 408 lira seviyelerinde11:45 - Okulların açılmasında iki senaryo11:44 - Tuma Çelik'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyonda
11:43 - Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 'A Plus' üniversiteler arasında yer aldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Okulların açılmasında iki senaryo
Gram altın 408 lira seviyelerinde
ÖSYM, KPSS branş bazında sıralamaları güncelledi
FETÖ sözleri ile gündem olan TTK Başkanı istifa etti
Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı
CHP'yi Gül ve Babacan'a hazırlama görevi o isme verildi!
Arkadaşlarına 'kek' ikram etti, işinden oldu
Savcı, 541 soruşturma evrakına uzun süre bakmadı, mahkeme 'görevi kötüye kullanma' dedi
Müdür yardımcısı görev yaptığı okulda ölü bulundu
İşte firari Zekeriya Öz'ün ByLock yazışmaları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dilenci 1
erzurumspor 2
Fındığın italyanların eline geçmesi 3
tutun kolonyasi 2
letgo'da bir şey satamamam 4
yarım gram altın 4
184 lira olan asgari ücreti 2324 liraya biz çıkardık 1
O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın varile 2
gram altın 8
dark 1
SON İLANLAR
Menteşe Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Harmancık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 20 İşçi Alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Nevşehir Avanos Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam