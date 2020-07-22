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Kovid-19 ile mücadelede kök hücre tedavisi umut veriyor

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül: Pandemi sürecinin başından itibaren plazma tedavisi veren ilk merkezlerden biriyiz. Kısa zaman önce kök hücre tedavisi de yapmaya başladık. Kök hücre tedavisi umut veriyor
 22 Temmuz 2020 11:22
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Kovid-19 ile mücadelede kök hücre tedavisi umut veriyor

- Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye ilişkin, "Pandemi sürecinin başından itibaren plazma tedavisi veren ilk merkezlerden birisiyiz. Kısa zaman önce kök hücre tedavisi de yapmaya başladık. Kök hücre tedavisi umut veriyor." dedi.

Prof. Dr. Gül, AA muhabirine, mart ayının ikinci haftasından itibaren üniversite yerleşkesinde bulunan 4 hastaneden Kardiyoloji Hastanesi binasını pandemi hastanesi olarak hazırladıklarını söyledi.

Pandemi konusunda hizmet verecek doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personeli olmak üzere sağlık elemanları için iki konukevini tahsis ettiklerini belirten Gül, şehir merkezinden ve ilçelerden gelen pandemi hastalarına ciddi hizmetler verdiklerini aktardı.

Gül, şu ana kadar pandemi hastanesine 17 bin 815 hastanın başvurduğunu, 3 bin 600 hastanın testinin pozitif çıktığını, 1600'ünün hastanede tedavi gördüğünü ifade ederek, "Bugüne kadar 17 bin hastaya PCR testi yapıldı, 222 hasta yoğun bakımda tedavi edildi. Ölüm oranımız ise 1,2'dir. Bu çok başarılı bir sonuçtur. Sürecin başından itibaren pandemi hastanesi olmanın yanı sıra test merkezi olarak da hizmet vermeye başladık. Üniversitede rektör yardımcılarımızdan birinin başkanlığında pandemi komisyonumuz var. Aynı zamanda hastanede 'Pandemi Bilim Komisyonu' var." diye konuştu.

- "Plazma tedavisi veren ilk merkezlerden biriyiz"

Salgın sürecinin başından itibaren plazma tedavisi veren ilk merkezlerden biri olduklarını, kısa zaman önce de kök hücre tedavisi de yapmaya başladıklarını anlatan Gül, "Kök hücre tedavisi umut veriyor. İnşallah olumlu sonuçlar almayı bekliyoruz." dedi.

1300 yataklı Dicle Üniversitesi Hastanesinde her yıl binlerce hastanın ameliyatının gerçekleştirildiğini kaydeden Gül, "2019 yılında 1 milyon 45 bin hastaya bakıldı ve 107 bin hasta ameliyat edildi. Bu ameliyatların büyük bir kısmı çok zor ameliyatlardır. Üniversitemiz bu bölgenin son referans hastanesidir. Gerek Diyarbakır gerekse çevre illerden ameliyat yapılamayan hastaların en son sevk edildiği hastane bizim hastanemizdir." açıklamasında bulundu.

- "TÜBİTAK grubunda aşı çalışması yapan üniversitelerden biriyiz"

"Üniversite olarak TÜBİTAK grubunda aşı çalışması yapan üniversitelerden biriyiz. Bu da bizim için sevindirici bir durum." ifadesini kullanan Gül, yaptıkları aşı projelerinden birinin kabul edildiğini dile getirdi.

Gül, hastaneye yatan hasta sayısının taburcu edilen hasta sayısından fazla olduğu zaman sağlık sisteminde sıkıntı oluşabileceğine işaret ederek bunun önüne geçebilmek adına tüm vatandaşların tedbirlere uyması gerektiğini bildirdi.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin konuyla ilgili çalışmaları titizlikle sürdüğünü dile getiren Gül, alınan tedbirlere harfiyen uyulması, maske takılması, sosyal mesafe ve hijyen konusuna dikkat edilmesinin önemli olduğunu aktardı.

Kovid-19 hastalarına yönelik Sağlık Bakanlığının sunduğu tedavi protokol doğrultusunda tedavi uyguladıklarını anlatan Gül, Bilim Kurulu ile sürekli toplantılar yaptıklarını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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