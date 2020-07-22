FETÖ sözleri ile gündem olan TTK Başkanı istifa etti
|22 Temmuz 2020 11:58
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Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevinden istifa etti.
PROF. DR. AHMET YARAMIŞ KİMDİR?
Prof. Dr. Ahmet Yaramış 1968 yılında Çorum ili İskilip ilçesi Kayaağzı köyünde doğdu. İlkokul ve ortaokulu Amasya'nın Merzifon ilçesinde, liseyi İskilip'te tamamladı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1991-1993 yılları arasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde tarih öğretmeni olarak çalıştı. 1993 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı.
NE OLMUŞTU?
Görevinden istida eden Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş, nedamet duyan kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor sözleri ile gündem olmuştu.
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