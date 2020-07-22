Bakan Varank: 500 vatandaşımıza daha yeni istihdam imkanı oluşturacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü temel atma törenine katıldı.

"Orta Dogu ve Dogu Avrupa'nın en buyuk yapıstırıcı ve tutkal uretim tesisinin temellerini atmak için bir aradayız. 315 milyon liralık yatırımla hayat bulacak bu kampüs, 500 vatandaşımıza daha yeni istihdam imkanı oluşturacak."

"Bugüne kadar hep ithal ettiğimiz poliuretan reaktif hotmelt yapıstırıcı ürunler ve farklı türevleri, ilk defa ülkemizde üretilmeye başlayacak. Böylece ambalaj, otomotiv, mobilya, inşaat, savunma ve havacılık sanayinin önemli bir girdisi yurt içinden temin edilmeye başlayacak. Orta vadede 120 milyon dolarlık bir ithalatın önüne geçilecek."

"(TOGG Mühendislik Tasarım ve Üretim Merkezleri temel atma töreni) Sene başından bu yana, dünyada bu alanda herhangi başka bir fabrikanın temeli atılmadı. Biz, salgın koşullarına, küresel bazda yatırımlar kısılmasına rağmen, çığır açıcı bir işi hayata geçiriyoruz."

"Bakan Varank, KOSGEB'in, "KOBİGEL programı"yla yeni çağrıya çıkacağını ve işletmelere 1 milyon liraya kadar dijitalleşme desteği vereceğini belirtti."

"Temmuzun ilk iki haftasında OSB'lerdeki elektrik tüketimi, nisan-haziran dönemini de geride bırakmanın yanında, martın aynı dönemini de geçmiş bulunmakta. Yani, salgın öncesi döneme göre sanayideki elektrik tüketimi de arttı. Ümit ediyorum ki bu canlanma, yılın geri kalanında da aynı şekilde devam edecek."