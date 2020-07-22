'Türkiye pandemi sonrası sanayi kapasitesi ve dinamizmiyle yoluna devam edecek'
Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye'nin pandemiden sonra da diğer ülkelerden ayrışarak, sanayi kapasitesi, beşeri sermayesi ve dinamizmiyle yoluna devam edeceğini söyledi.
|22 Temmuz 2020 12:20
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye pandemiden sonra da diğer ülkelerden ayrışarak, sanayi kapasitesi, beşeri sermayesi ve dinamizmiyle yoluna devam edecek." ifadelerini kullandı.
Pekcan, "Yüksek teknoloji, katma değerli üretim ve ihracatla ülkemizi yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkarmak için gereken tüm adımları atacağız." dedi.
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