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Fabrikanın havalandırmasını tamir ederken düşen işçi öldü
Gaziantep'te bir fabrikanın havalandırmasını tamir ederken düşen işçi hayatını kaybetti.
|22 Temmuz 2020 12:42
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Gaziantep'te bir fabrikanın havalandırmasını tamir ederken düşen işçi hayatını kaybetti.
Başpınar 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısındaki havalandırmayı tamir eden Kemal Budak (17), dengesini kaybedip düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edilen Budak, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Budak'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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