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Konut kredisiyle ev alırken dikkat etmeniz gerekenler

Konut kredisiyle ev alırken dikkat etmeniz gerekenler
 22 Temmuz 2020 12:59
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Konut kredisiyle ev alırken dikkat etmeniz gerekenler

Son dönemlerin en önemli yatırım trendlerinden biri ev satın almak. Evi aldıktan sonra daha karlı bir şekilde satmak ya da uzun süre elde tutarak ilerleyen dönemlerde değerlendirmek, konut kredisi ile ev almanın en büyük motivasyonu. Hemen hemen tüm bankaların sunmuş olduğu vade ve faiz seçenekleri doğrultusunda konut kredisi hesaplama yöntemlerini kullanarak ihtiyacınız olan tutarı alıp alamayacağınızı öğrenebilirsiniz. Konut kredisi, karşılığında alınacak gayrimenkulün değeri yüksek olduğu için dikkat edilmesi gereken kredi türleri arasında yer alıyor. Özellikle uzun vadede sizi zorlamayacak şekilde düzenleme yapmanız çok önemli. Konut kredisi ile ilgili yasal ve bireysel dikkat edilmesi gereken tüm detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Kredi Notunuzu Kontrol Edin

Bankalardan kredi çıkması ve kredilerin miktarının belirlenmesi için kredi notunuz oldukça önemli. Bu zamana kadarki kredi kartı borcu, kredi borcu gibi işlemlerinizi ne kadar düzenli yürüttüğünüz üzerinden hesaplanan kredi notu, finansal anlamdaki ayak izinizi oluşturur. Bu yüzden bankalar kredi başvurusunda bulunduğunuzda bir güvence olarak kredi notunuzu kontrol eder. Konut kredisi gibi miktarları yüksek olan kredi türlerinde kredi notu daha da önemli hale geliyor. Eğer kredi notunuz düşükse istediğiniz miktarda konut kredisinin çıkması mümkün olmayacak.

Faiz Oranlarını Araştırın

Konut kredisi seçerken kontrol etmeniz gereken en önemli seçeneklerden biri de faiz oranları. Geri ödeme miktarınızı ve aylık taksitlerinizi belirleyen faiz oranlarını en düşükte tutan bankaları tercih etmenizde fayda var. Özellikle uzun dönemli vadeleri tercih edecekseniz faiz oranlarının düşük olması oldukça kritik. Konut kredisi yapılandırma seçeneği ile krediyi aldıktan sonra tekrar ödeme planı oluşturulsa da ilk aşamada en karlı işlemlerin yapılmasında fayda var. 2020 yılının başında gelen yeni oranlar neticesinde, bankalar da kendi düzenlemeleriyle müşterilerinin karşısına çıkıyor. Faizin oranlarının uygunluğunun yanında, vade süresini de 120 aya kadar uzatan bankalar neticesinde doğru konut kredisini çekmek mümkün.

Evin Değeri Çok Önemli

Ev kredisine başvuru yapılırken olumsuz geri dönüşler olabiliyor. Bu olumsuz ilerleyişlerin %57'si satın alınmak istenen evin değerinin doğru hesaplanmaması yüzünden oluyor. Ev satın alırken başvurulacak olan kredi miktarı için evin değerinin bir uzman tarafından doğru bir şekilde tespit edilmesi ve bankaya bu bildirimin yapılması gerekiyor. BDDK'nın kararıyla evin belirlenen değerinin maksimum yüzde 80'i kadar kredi veren bankalar, ekspertizin bildirdiği rakama göre referans alıyor. Bunun sonucunda evin değerinin düşük gösterilmesi gibi durumlarda çıkan kredi de daha düşük oluyor ve peşinat verilmesi gereken tutar artıyor. Gerekli peşinata sahip olmayan müşterilerin büyük çoğunluğu da kredi eksikliğinden ev satın almaktan vazgeçiyor.

Uzun Vadeler Tercih Edin

Konut kredisi aldıktan sonra büyük zorluk yaşayan banka müşterilerinin ortak özelliği, vade sürelerini çok kısa tuttukları için ödeme işlemlerini gerçekleştirememesi. Konut kredisi taksitlerinizi ödeyememek hem bankanın yasal işlem uygulaması hem de kredi notunun düşmesi anlamına geliyor. Bu yüzden aylık olarak ev ekonomisini sarsmayacak şekilde taksitlerin belirlenmesinde fayda var.

Bankaların ödeme seçeneklerinde yardımcı olduğu kampanya dönemleri oluyor. İlk başta belirlediğiniz vade süresine göre kredilerinizi stabil bir şekilde devam ettirirken, aynı zamanda aralıklarla toplu ödeme de yapabilirsiniz. Müşterilerinin yıl içindeki gelir artışlarına göre 3, 6 aylık ya da yıllık toplu ödeme imkanı sunan bankalar, ödeme işlemleri için oldukça avantajlı oluyor. Yine de bu noktada hem faiz hem de vadeleri en iyi şekilde değerlendirmek, kredi çekecek kişinin öncelikli görevi. Aksi durumlarda ödemelerin gerçekleşmemesi, ödeme yapılandırmasının yapılmaması ve artan borçlanma gibi durumlar söz konusu olmakta.

Riskleri İyi Hesaplayın

Konut kredisi ile ev almak oldukça yaygın olsa da bireysel olarak mantıklı riskler alınması gerekiyor. 10 yıla kadar varan kredi süreleri neticesinde oluşabilecek risklerin de zaman aralığı artıyor. Bu yüzden bütçelerin iyi belirlendiği bir sistem neticesinde uzun süreli bir konut kredisinin altına girmekte fayda var. Ev kredisi için sunulan seçenekler Merkez Bankası ve BDDK kontrolü ile ilerliyor olsa da bireysel anlamda bütçe hesaplamasını kendinizin yapması ve bunun üzerine bir yol izlemeniz gerekiyor.

Memurlar.Net
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