Konut kredisiyle ev alırken dikkat etmeniz gerekenler
|22 Temmuz 2020 12:59
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Son dönemlerin en önemli yatırım trendlerinden biri ev satın almak. Evi aldıktan sonra daha karlı bir şekilde satmak ya da uzun süre elde tutarak ilerleyen dönemlerde değerlendirmek, konut kredisi ile ev almanın en büyük motivasyonu. Hemen hemen tüm bankaların sunmuş olduğu vade ve faiz seçenekleri doğrultusunda konut kredisi hesaplama yöntemlerini kullanarak ihtiyacınız olan tutarı alıp alamayacağınızı öğrenebilirsiniz. Konut kredisi, karşılığında alınacak gayrimenkulün değeri yüksek olduğu için dikkat edilmesi gereken kredi türleri arasında yer alıyor. Özellikle uzun vadede sizi zorlamayacak şekilde düzenleme yapmanız çok önemli. Konut kredisi ile ilgili yasal ve bireysel dikkat edilmesi gereken tüm detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.
Kredi Notunuzu Kontrol Edin
Bankalardan kredi çıkması ve kredilerin miktarının belirlenmesi için kredi
notunuz oldukça önemli. Bu zamana kadarki kredi kartı borcu, kredi borcu gibi
işlemlerinizi ne kadar düzenli yürüttüğünüz üzerinden hesaplanan kredi notu,
finansal anlamdaki ayak izinizi oluşturur. Bu yüzden bankalar kredi başvurusunda
bulunduğunuzda bir güvence olarak kredi notunuzu kontrol eder. Konut kredisi
gibi miktarları yüksek olan kredi türlerinde kredi notu daha da önemli hale
geliyor. Eğer kredi notunuz düşükse istediğiniz miktarda konut kredisinin çıkması
mümkün olmayacak.
Faiz Oranlarını Araştırın
Konut kredisi seçerken kontrol etmeniz gereken en önemli seçeneklerden biri
de faiz oranları. Geri ödeme miktarınızı ve aylık taksitlerinizi belirleyen
faiz oranlarını en düşükte tutan bankaları tercih etmenizde fayda var. Özellikle
uzun dönemli vadeleri tercih edecekseniz faiz oranlarının düşük olması oldukça
kritik. Konut
kredisi yapılandırma seçeneği ile krediyi aldıktan sonra tekrar ödeme planı
oluşturulsa da ilk aşamada en karlı işlemlerin yapılmasında fayda var. 2020
yılının başında gelen yeni oranlar neticesinde, bankalar da kendi düzenlemeleriyle
müşterilerinin karşısına çıkıyor. Faizin oranlarının uygunluğunun yanında, vade
süresini de 120 aya kadar uzatan bankalar neticesinde doğru konut kredisini
çekmek mümkün.
Evin Değeri Çok Önemli
Ev kredisine başvuru yapılırken olumsuz geri dönüşler olabiliyor. Bu olumsuz
ilerleyişlerin %57'si satın alınmak istenen evin değerinin doğru hesaplanmaması
yüzünden oluyor. Ev satın alırken başvurulacak olan kredi miktarı için evin
değerinin bir uzman tarafından doğru bir şekilde tespit edilmesi ve bankaya
bu bildirimin yapılması gerekiyor. BDDK'nın kararıyla evin belirlenen değerinin
maksimum yüzde 80'i kadar kredi veren bankalar, ekspertizin bildirdiği rakama
göre referans alıyor. Bunun sonucunda evin değerinin düşük gösterilmesi gibi
durumlarda çıkan kredi de daha düşük oluyor ve peşinat verilmesi gereken tutar
artıyor. Gerekli peşinata sahip olmayan müşterilerin büyük çoğunluğu da kredi
eksikliğinden ev satın almaktan vazgeçiyor.
Uzun Vadeler Tercih Edin
Konut kredisi aldıktan sonra büyük zorluk yaşayan banka müşterilerinin ortak özelliği, vade sürelerini çok kısa tuttukları için ödeme işlemlerini gerçekleştirememesi. Konut kredisi taksitlerinizi ödeyememek hem bankanın yasal işlem uygulaması hem de kredi notunun düşmesi anlamına geliyor. Bu yüzden aylık olarak ev ekonomisini sarsmayacak şekilde taksitlerin belirlenmesinde fayda var.
Bankaların ödeme seçeneklerinde yardımcı olduğu kampanya dönemleri oluyor.
İlk başta belirlediğiniz vade süresine göre kredilerinizi stabil bir şekilde
devam ettirirken, aynı zamanda aralıklarla toplu ödeme de yapabilirsiniz. Müşterilerinin
yıl içindeki gelir artışlarına göre 3, 6 aylık ya da yıllık toplu ödeme imkanı
sunan bankalar, ödeme işlemleri için oldukça avantajlı oluyor. Yine de bu noktada
hem faiz hem de vadeleri en iyi şekilde değerlendirmek, kredi çekecek kişinin
öncelikli görevi. Aksi durumlarda ödemelerin gerçekleşmemesi, ödeme yapılandırmasının
yapılmaması ve artan borçlanma gibi durumlar söz konusu olmakta.
Riskleri İyi Hesaplayın
Konut kredisi ile ev almak oldukça yaygın olsa da bireysel olarak mantıklı riskler alınması gerekiyor. 10 yıla kadar varan kredi süreleri neticesinde oluşabilecek risklerin de zaman aralığı artıyor. Bu yüzden bütçelerin iyi belirlendiği bir sistem neticesinde uzun süreli bir konut kredisinin altına girmekte fayda var. Ev kredisi için sunulan seçenekler Merkez Bankası ve BDDK kontrolü ile ilerliyor olsa da bireysel anlamda bütçe hesaplamasını kendinizin yapması ve bunun üzerine bir yol izlemeniz gerekiyor.
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