Hizmet alamadıklarını iddia eden muhtarlardan belediye önünde eylem
|22 Temmuz 2020 13:33
|Yazdır
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hizmet alamadıkları gerekçesiyle Siverek Belediye binası önünde oturma eylemi başlatan muhtarlar, ikinci günde de eyleme devam etti.
Siverek ilçesindeki mahalle muhtarları, yeteri kadar hizmet alamadıkları ve belediye yetkililerinden muhatap bulamadıkları gerekçesiyle dün başlattıkları oturma eylemine bugün de devam etti. Sabah saat 10.00'da Belediye Hizmet Binası önünde toplanan muhtarlar, sesiz bir şekilde oturdu. Muhtarların sesiz oturma eylemine, Siverek Eğitim Bir Sen Temsilcisi Fikret Aslanparçası, Sivil-Der onursal Başkanı Koçali Aymaz, Siverek Gıda Maddeleri Odası Başkanı Vahit Sevdalı ve birçok oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi de muhtarları ziyaret ederek destek verdi.
Oturma eylemi sonrasında açıklamada bulunan Siverek Muhtarlar Derneği Başkanı Şeyhmus Çelik, hizmet için dün başlattıkları oturmanın ikinci gününe girdiklerini ve halen bir muhatap buladıklarını belirterek, "Belediye başkanlarımızı halka karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz, biz Siverek halkı adına buradayız ve Siverek halkı adına hizmet alana kadar burada olmaya devam edeceğiz. Sağ olsun duyarlı mülki amirlerimiz, siyasi ve ilçe parti başkanları bizi aradı, işin takipçileri olduklarını ve bizimde doğru yaptığımızı söylediler, yanımızda durduklarını belirttiler. Biz de bir an önce Siverek için talep ettiğimiz hizmetlerin başlamasını istiyoruz" dedi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyyazgül'ü Siverek'e davet eden Çelik, 'Zeynel Bey buraya gelip eksiklikleri kendi gözüyle görmesini istiyoruz, Siverek halkı misafirperverdir, taş üstüne taş koyacağı yer için Zeynel Başkanı saygıyla karşılar ve anarız" diye konuştu
Sivil-Der Onursal Başkanı Koçali Aymaz da, 'Muhtarların haklı taleplerine destek verdiğini ve Siverek'te yıllarca üstü örtülen sorunların kangren olduğunu belirterek, yetkililerden bu sorunları bir an önce çözmelerini istedi.
Yaklaşık 1 saat süren oturma eylemi sonrasında muhtarlar, Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler ile görüştü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Artan vaka sayısına ve bunaltıcı sıcağa rağmen vatandaşlar sokakta
22 Temmuz 2020 14:52
|Giresun Valisinden düğün ve taziye uyarısı: Vakaları artırıyor
22 Temmuz 2020 14:23
|Artvin'in Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
21 Temmuz 2020 22:35
|Dolmuş şoförleri İBB önünde eylem yaptı
21 Temmuz 2020 21:38
|Doğaseverlerin huzur bulduğu adres: Yavşan Yaylası
21 Temmuz 2020 19:47
|Kaplumbağalar belediyenin maskotu oldu
21 Temmuz 2020 19:36
|2 bin yıllık Herkül kaya kabartmasına çirkin saldırı!
21 Temmuz 2020 19:31
|300 yıllık tarihi köprü yeniden ayağa kaldırılacak
21 Temmuz 2020 19:14
|LGS birincisi, ders aralarında anneannesi ile oyun oynayarak motive oldu
21 Temmuz 2020 18:14
|Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te çarşılar dolu
21 Temmuz 2020 17:44