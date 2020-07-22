1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk İnterpol'ü 6 ayda 70 şüpheliyi ülkeye getirdi

Türk İnterpol polisi, çeşitli suçlar işledikten sonra yurt dışına kaçan şüphelilerden 70'ini, 1 Ocak-1 Temmuz'da yabancı muhataplarıyla yürüttüğü başarılı operasyonlarla yakalayarak Türk adaletine teslim etti
 22 Temmuz 2020 14:42
Yazdır
Türk İnterpol'ü 6 ayda 70 şüpheliyi ülkeye getirdi

Türk İnterpol polisi, çeşitli suçların firari şüphelilerinden 70'ini, yılın ilk 6 ayında yabancı muhataplarıyla koordineli yürüttüğü başarılı operasyonlar sonucu Türkiye'ye getirdi.

Yurt içinde suçluların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenleyen Türk Polis Teşkilatı, suç işleyip yurt dışına kaçan şüphelilerin ülkeye getirilmesine yönelik çalışmalara da devam ediyor.

Bu kapsamda, uluslararası suç ve suçlularla mücadelede "yurtta koordine, dünyada iş birliği" ilkesini benimseyen Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Baskanlıgı, 1 Ocak-1 Temmuz'da yabancı muhataplarıyla koordineli birçok operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlar sonucu, 47'si iade, 8'i transfer ve 15'i sınır dışı şeklinde 70 zanlı Türkiye'ye getirildi. Şüpheliler, gerekli işlemlerin ardından adalete teslim edildi.

Zanlılardan 35'inin asayiş, 22'sinin kaçakçılık ve 13'ünün terör suçlarından arandığı öğrenildi.

- Suçluların iadeleri arttı

Son 3 yılın ilk 6 ayı karşılaştırıldığında, firari zanlıların Türkiye'ye iadesinde artış oldu.

2018'de 24 ve 2019'da 35 zanlının ülkeye iadesi sağlanırken bu sayı, 2020'de 47'ye ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dış hat uçuşlarının yasaklandığı süreçte suçluların, özellikle Bulgaristan ve Gürcistan sınır kapılarından teslim alındığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İşte vahşet evi... Varil ve kül izleri
22 Temmuz 2020 14:41		 İnşaat işçilerini öldürüp, römorkla ormana götürüp gömmüşler
22 Temmuz 2020 14:37
Düğünde canlı yayına yansıyan 'maganda kurşunu'
22 Temmuz 2020 14:04		 Duruşma çıkışı adliye önünde silahlı kavga: 1 yaralı
22 Temmuz 2020 13:56
Bıçaklayana 'müebbet', tekmeleyene 'ağırlaştırılmış müebbet'
22 Temmuz 2020 13:25		 Kars'ta ayı saldırısına uğrayan çiftçi ağır yaralandı
22 Temmuz 2020 12:54
Sinop Valisinin bulunduğu kazada 1 ölü 4 yaralı
22 Temmuz 2020 12:52		 Fabrikanın havalandırmasını tamir ederken düşen işçi öldü
22 Temmuz 2020 12:42
Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in cenazesi Bitlis'te defnedilecek
22 Temmuz 2020 12:36		 Devlet 200 gündür kayıp olan Gülistan Doku için seferber oldu
22 Temmuz 2020 11:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:56 - Meteorolojiden 2 bölgeye 'sağanak' uyarısı14:54 - Bakan Varank'ın 'Soluksuz 2 yıl'ı viral oldu14:52 - Artan vaka sayısına ve bunaltıcı sıcağa rağmen vatandaşlar sokakta14:48 - Türkiye ve Rusya, Libya konusunda anlaşmaya vardı14:42 - Türk İnterpol'ü 6 ayda 70 şüpheliyi ülkeye getirdi14:41 - İşte vahşet evi... Varil ve kül izleri
14:37 - İnşaat işçilerini öldürüp, römorkla ormana götürüp gömmüşler14:32 - Karamollaoğl'ndan sosyal medya düzenlemesi açıklaması14:23 - Giresun Valisinden düğün ve taziye uyarısı: Vakaları artırıyor14:09 - Rekor tazeleyen altın için yeni tahmin14:05 - Hemşireye 'gel lan buraya' demek hakaret suçu mudur?14:04 - Düğünde canlı yayına yansıyan 'maganda kurşunu'
13:59 - ABD'de virüse yakalanan Prof. Dr. Elgin'den Türkiye'deki mücadeleye övgü13:56 - Duruşma çıkışı adliye önünde silahlı kavga: 1 yaralı13:50 - O ülkede virüs kabusu: Cesetleri sokaktan topladılar13:39 - e-Tarım Portalı kullanıma açıldı13:33 - Hizmet alamadıklarını iddia eden muhtarlardan belediye önünde eylem
13:28 - İletişim Başkanı Altun'dan istifa eden TTK Başkanına tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Okulların açılmasında iki senaryo
ÖSYM, KPSS branş bazında sıralamaları güncelledi
Gram altın 408 lira seviyelerinde
FETÖ sözleri ile gündem olan TTK Başkanı istifa etti
Öldürülen Pınar'ın babasının feryadı: Kızımı teşhis edemedim
Arkadaşlarına 'kek' ikram etti, işinden oldu
Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı
CHP'yi Gül ve Babacan'a hazırlama görevi o isme verildi!
Müdür yardımcısı görev yaptığı okulda ölü bulundu
İletişim Başkanı Altun'dan istifa eden TTK Başkanına tepki
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Mariano Ferreira Filho 1
trabzonspor 4
dilenci 1
tutun kolonyasi 2
erzurumspor 2
17.07.2020 seyfi dursunoğlu'nun vefatı 2
Dişini sıkmak 1
mhp'li cemal enginyurt'un partisinden ihracı 1
masum 1
eyüp sabri tuncer 3
SON İLANLAR
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
Menteşe Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Harmancık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 20 İşçi Alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam