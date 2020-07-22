Türkiye ve Rusya, Libya konusunda anlaşmaya vardı
|22 Temmuz 2020 14:48
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Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmelerde, Libya'daki krizin askeri çözümü olmadığına dair inanç yinelendi.
Dışişleri Bakanlığı, Libya konusunda, "Türk-Rus Yüksek Düzeyli İstişareler"e ilişkin ortak açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, Libya'da sahadaki durumu yatıştırmak ve siyasi bir sürece zemin hazırlamak amacıyla liderleri 8 Ocak'ta İstanbul'da bir girişim başlatan Türkiye ve Rusya'nın, Libya'nın egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü ile Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaçları ve ilkelerine güçlü bağlılıklarını yinelediği belirtildi.
İki ülkenin, Libya'daki krizin askeri çözümü olmadığına ve sorunun ancak Libyalıların öncülüğünde ve Libyalıların sahiplendiği, BM kolaylaştırıcılığında siyasi süreçle çözülebileceğine dair inançlarının ifade edildiği açıklamada, "(Görüşmelerde) BM Güvenlik Konseyince belirlenen Libya'daki terörist şahıslar ve yapılarla mücadeleyi devam ettirme gerekliliği vurgulandı." ifadesi kullandı.
Açıklamada, Libya'da güvenlik ve istikrarı sağlamak ve insani durumu iyileştirmek amacıyla ikili temasları sürdürme yönünde kararlılık yinelenerek şu hususlarda anlaşmaya varıldığı bildirildi:
"Libya'da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların oluşturulması amacıyla, Libyalı tarafların teşvik edilmesi dahil olmak üzere ortak çabaların sürdürülmesi, Libya hakkında Berlin Konferansı (19 Ocak 2020) sonuçlarıyla uyumlu olarak ve BM ile eş güdüm halinde Libyalılar arası siyasi diyalogun ilerletilmesinin sağlanması, güvenli insani erişimin sağlanması ve ihtiyaç duyan herkese acil insani yardımın ulaştırılmasını teminen tarafların önlem almaya davet edilmesi, Libya konusunda Ortak Çalışma Grubu'nun oluşturulmasının değerlendirilmesi ve müteakip istişarelerin yakın zamanda Moskova'da yapılması."
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