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Artan vaka sayısına ve bunaltıcı sıcağa rağmen vatandaşlar sokakta

Koronavirüs vaka sayısının en yüksek olduğu 5 il arasında bulunan Gaziantep'te bunaltıcı sıcak da vatandaşları evde tutamadı
 22 Temmuz 2020 14:52
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Artan vaka sayısına ve bunaltıcı sıcağa rağmen vatandaşlar sokakta

Korona virüs vaka sayısının en yüksek olduğu 5 il arasında bulunan Gaziantep'te bunaltıcı sıcak da vatandaşları evde tutamadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre vaka sayısının en yüksek olduğu 5 il arasında yer alan Gaziantep'te vatandaşları ne 51 dereceyi gösteren termometreler ne de artan vakalar evde tutabildi. Bakan Koca'nın uyarısını dikkate almayan Gaziantepliler cadde ve çarşıları doldurdu. Tıklım tıklım dolan caddelerde maske kuralına kısmen uyulurken, sosyal mesafe ise hiçe sayılıyor.
İhlas Haber Ajansı
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