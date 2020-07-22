1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Varank'ın 'Soluksuz 2 yıl'ı viral oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından 2 yıllık görevi döneminde Türkiye'ye kazandırılan eserleri anlatan 8 dakikalık bir video paylaştı. "Soluksuz 2 yıl" başlığıyla yayınlanan video, kısa sürede viral oldu
 22 Temmuz 2020 14:54
Yazdır
Bakan Varank'ın 'Soluksuz 2 yıl'ı viral oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından 2 yıllık görevi döneminde Türkiye'ye kazandırılan eserleri anlatan 8 dakikalık bir video paylaştı. "Soluksuz 2 yıl" başlığıyla yayınlanan video, kısa sürede viral oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı"nda 16 bakanlığın 2 yılda gerçekleştirdiği projeleri ve gelecek hedeflerini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sunumundan sonra Bakan Varank da 2 yıllık görev sürecinde açılışını yaptığı fabrikaların, ziyaret ettiği illerin, Türkiye'ye kazandırılan ilk ve tek olma özelliği taşıyan eserlerin anlatıldığı "Soluksuz 2 yıl" videosunu paylaştı. Video, kısa sürede viral oldu.

Video, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladığı 9 Temmuz 2018'deki görüntülerle başlıyor. Bakan Varank'ın Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yemin etme görüntüsünün de bulunduğu videoda alanında ilk ve tek olan fabrikalar, entegre tesislerin açılışları, temel atma törenleri yer aldı. "Türkiye'nin Otomobili"nin lansmanı ve temel atma töreni, seyir füzesi SARB-83, milli elektrikli trenin ilk testi, yerli yoğun bakım solunum cihazının teslim töreni ve birçok başka projeye de videoda yer verildi.

"İşte AR-GE, işte sanayi ve teknoloji"

Videoda, Bakan Varank'ın TBMM Genel Kurulunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçe görüşmeleri esnasında muhalefetin "Bu bütçede teknoloji, sanayi ve Ar-Ge yok" eleştirilerine yanında getirdiği Ar-Ge sonucu ortaya çıkmış teknolojik ürünleri göstererek verdiği cevaplar da yer aldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye ve Rusya, Libya konusunda anlaşmaya vardı
22 Temmuz 2020 14:48		 Karamollaoğl'ndan sosyal medya düzenlemesi açıklaması
22 Temmuz 2020 14:32
İletişim Başkanı Altun'dan istifa eden TTK Başkanına tepki
22 Temmuz 2020 13:28		 Bakan Varank: 500 vatandaşımıza daha yeni istihdam imkanı oluşturacak
22 Temmuz 2020 12:05
Kızı PKK tarafından kaçırılan anne eylemini sürdürdü
22 Temmuz 2020 12:05		 FETÖ sözleri ile gündem olan TTK Başkanı istifa etti
22 Temmuz 2020 11:58
CHP'den öğrenim kredisi borçlarını silelim teklifi
22 Temmuz 2020 11:36		 İyi Partili başkan, 'Hangi partiye geçeyim?' diye anket yaptırmış
22 Temmuz 2020 11:31
Biyolog meslek kanunu teklifi meclis komisyonunda
22 Temmuz 2020 10:56		 Dışişleri'nden Yunanistan'a Doğu Akdeniz tepkisi
22 Temmuz 2020 10:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:56 - Meteorolojiden 2 bölgeye 'sağanak' uyarısı14:54 - Bakan Varank'ın 'Soluksuz 2 yıl'ı viral oldu14:52 - Artan vaka sayısına ve bunaltıcı sıcağa rağmen vatandaşlar sokakta14:48 - Türkiye ve Rusya, Libya konusunda anlaşmaya vardı14:42 - Türk İnterpol'ü 6 ayda 70 şüpheliyi ülkeye getirdi14:41 - İşte vahşet evi... Varil ve kül izleri
14:37 - İnşaat işçilerini öldürüp, römorkla ormana götürüp gömmüşler14:32 - Karamollaoğl'ndan sosyal medya düzenlemesi açıklaması14:23 - Giresun Valisinden düğün ve taziye uyarısı: Vakaları artırıyor14:09 - Rekor tazeleyen altın için yeni tahmin14:05 - Hemşireye 'gel lan buraya' demek hakaret suçu mudur?14:04 - Düğünde canlı yayına yansıyan 'maganda kurşunu'
13:59 - ABD'de virüse yakalanan Prof. Dr. Elgin'den Türkiye'deki mücadeleye övgü13:56 - Duruşma çıkışı adliye önünde silahlı kavga: 1 yaralı13:50 - O ülkede virüs kabusu: Cesetleri sokaktan topladılar13:39 - e-Tarım Portalı kullanıma açıldı13:33 - Hizmet alamadıklarını iddia eden muhtarlardan belediye önünde eylem
13:28 - İletişim Başkanı Altun'dan istifa eden TTK Başkanına tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Okulların açılmasında iki senaryo
ÖSYM, KPSS branş bazında sıralamaları güncelledi
Gram altın 408 lira seviyelerinde
FETÖ sözleri ile gündem olan TTK Başkanı istifa etti
Öldürülen Pınar'ın babasının feryadı: Kızımı teşhis edemedim
Arkadaşlarına 'kek' ikram etti, işinden oldu
Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı
CHP'yi Gül ve Babacan'a hazırlama görevi o isme verildi!
Müdür yardımcısı görev yaptığı okulda ölü bulundu
İletişim Başkanı Altun'dan istifa eden TTK Başkanına tepki
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pınar gültekin 8
HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik 4
mhp'li cemal enginyurt'un partisinden ihracı 1
ttk başkanı'nın istifa etmesi 1
184 lira olan asgari ücreti 2324 liraya biz çıkardık 1
gram altın 8
telefonun şarjını bitiren davranışlar 3
noktayı koymak 3
Tarım Bakanı bugün fındık üreticisine ihanet etmiştir 1
yarım gram altın 4
SON İLANLAR
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
Menteşe Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Harmancık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 20 İşçi Alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam