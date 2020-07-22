Bakan Varank'ın 'Soluksuz 2 yıl'ı viral oldu
|22 Temmuz 2020 14:54
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından 2 yıllık görevi döneminde Türkiye'ye kazandırılan eserleri anlatan 8 dakikalık bir video paylaştı. "Soluksuz 2 yıl" başlığıyla yayınlanan video, kısa sürede viral oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı"nda 16 bakanlığın 2 yılda gerçekleştirdiği projeleri ve gelecek hedeflerini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sunumundan sonra Bakan Varank da 2 yıllık görev sürecinde açılışını yaptığı fabrikaların, ziyaret ettiği illerin, Türkiye'ye kazandırılan ilk ve tek olma özelliği taşıyan eserlerin anlatıldığı "Soluksuz 2 yıl" videosunu paylaştı. Video, kısa sürede viral oldu.
Video, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladığı 9 Temmuz 2018'deki görüntülerle başlıyor. Bakan Varank'ın Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yemin etme görüntüsünün de bulunduğu videoda alanında ilk ve tek olan fabrikalar, entegre tesislerin açılışları, temel atma törenleri yer aldı. "Türkiye'nin Otomobili"nin lansmanı ve temel atma töreni, seyir füzesi SARB-83, milli elektrikli trenin ilk testi, yerli yoğun bakım solunum cihazının teslim töreni ve birçok başka projeye de videoda yer verildi.
"İşte AR-GE, işte sanayi ve teknoloji"
Videoda, Bakan Varank'ın TBMM Genel Kurulunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçe görüşmeleri esnasında muhalefetin "Bu bütçede teknoloji, sanayi ve Ar-Ge yok" eleştirilerine yanında getirdiği Ar-Ge sonucu ortaya çıkmış teknolojik ürünleri göstererek verdiği cevaplar da yer aldı.
Soluksuz 2 yıl... pic.twitter.com/0ZnkTMLxUvMustafa Varank (@varank) July 21, 2020
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