CHP'de bir isim daha adaylığını açıklayacak
|22 Temmuz 2020 15:04
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CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner'in, hafta sonu gerçekleştirilecek 37'inci Olağan Kurultay'da genel başkanlığa aday adayı olacağı belirtildi.
CHP'nin 37'inci Olağan Kurultayı hafta sonu Bilkent Odeon'da yapılacak. Kurultayın birinci gününde genel başkan seçimi, ikinci gününde ise 60 kişilik PM üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek.
Kurultay öncesi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı aday adayı olduğunu açıklamıştı.
Yarın da PM üyesi Cihaner'in parti genel merkezinde 09.30'da basın toplantısı düzenleyerek aday adaylığını açıklayacağı öğrenildi.
CHP'de tüzük gereği genel başkanlığa adaylık için yüzde 5 delegenin imzası gerekiyor. Kayıtlı 1370 delegesi bulunan CHP'de, genel başkanlığa aday adaylığı için 70 civarı delegenin imzası gerekiyor.
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