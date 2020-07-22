Kaza geçiren Vali: Arkada otursanız bile kemer takın

Çankırı-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında hafif yaralanan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Çankırı-Ankara karayolu Ballıca mevkisinde trafik kazası geçiren Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, tedavi gördüğü Çankırı Devlet Hastanesinden taburcu edildi. Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Karaömeroğlu, "Üzgünüz çok üzüntülüyüz. Ölümlü olması bizim üzüntümüzü daha da artırıyor. Söyleyeceğim şey arkada bile otursanız mutlaka kemer takınız" dedi. Açıklamasının ardından Vali Karaömeroğlu, Sinop iline hareket etti.

Çankırı-Ankara karayolu Ballıca mevkisinde Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun içinde bulunduğu Nurullah Çetinkaya idaresindeki 06 BH 8774 plakalı otomobil, Süheyla Adaş (60) idaresindeki 34 FZ 5350 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada Vali Karaömeroğlu, şoförü ve koruması Yasin Akçaoğlu ile diğer araçta bulunan Hilal Uçarsu (16), Onur Uçarsu (13) kardeşler ile anneanneleri Süheyla Adaş yaralanmıştı. Ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Süheyda Adaş hayatını kaybetmişti.