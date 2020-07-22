Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
|22 Temmuz 2020 15:24
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|TUSEB Başkanı ve genel sekreteri istifa etti
22 Temmuz 2020 16:43
|Bahçeli'den, Tuma Çelik açıklaması: Yargı önünde hesap vermeli
22 Temmuz 2020 16:30
|AK Partili Çelik: Yunanistan boş hayallere kapılmasın
22 Temmuz 2020 16:21
|Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı
22 Temmuz 2020 16:03
|CHP'li Özel'den sosyal medya düzenlemesi açıklaması
22 Temmuz 2020 15:53
|CHP'de bir isim daha adaylığını açıklayacak
22 Temmuz 2020 15:04
|Bakan Varank'ın 'Soluksuz 2 yıl'ı viral oldu
22 Temmuz 2020 14:54
|Türkiye ve Rusya, Libya konusunda anlaşmaya vardı
22 Temmuz 2020 14:48
|Karamollaoğl'ndan sosyal medya düzenlemesi açıklaması
22 Temmuz 2020 14:32
|İletişim Başkanı Altun'dan istifa eden TTK Başkanına tepki
22 Temmuz 2020 13:28