Muvazzaflarında olduğu 11 şüpheli FETÖ'den gözaltında
Kırşehir merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı
|22 Temmuz 2020 15:41
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Kırşehir merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı kişileri periyodik ve ardışık aradıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik Kırşehir merkezli Rize, Erzurum, Ardahan, Ordu, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Ankara, Gaziantep, Konya ve İzmir'de 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu 11 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin Kırşehir'e getirildiği öğrenildi.
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