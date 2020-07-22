CHP'li Özel'den sosyal medya düzenlemesi açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'ye sunulan sosyal medyaya yönelik teklifin "dört başı mamur bir sansür yasası" olduğunu öne sürdü.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Meclisin kendi gündemine hakim olmadığını, Meclisin ne zaman kapanacağının bir kişinin neye ikna olacağına bağlı olduğunu savundu.

"Sarayın ve MHP'nin üzerinde ortaklaştığı, sosyal medyayı karartmaya, susturmaya yönelik bir talep olduğunu" ifade eden Özel, "Bu talebin yerine getirilmeye çalışıldığı süreçte düne kadar üzerinde uzlaşabileceğimiz, 'sizin de evet diyeceğiniz bir öneri getireceğiz' diyorlardı. Sizin yapacağınız düzenleme muhalefeti bastırma ve gençlerin iletişim hakkını engelleme. Verdikleri teklifle yaptıkları açıklama arasında dağlar kadar fark var." dedi.

"Bize iletilmiş olan bu teklife bırakın katkı sunmayı, son derece tehlikeli olarak buluyoruz." diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal medya düzenlemesi teklifi dört başı mamur bir sansür yasası. Cumhur İttifakı, erime sebeplerini çözme, demokrasiye sarılma, özgürlüklere sarılma yerine, maalesef Türkiye açısından da son derece sıkıntılı bir süreci sürdürüyorlar. Kendilerine bir örnek bulmuşlar, o örnek Almanya. Keşke Almanya'da olan her şey Türkiye'de de olsa da sadece bu düzenleme kalsa da bunu da Almanya'dan alsanız. Almanya sosyal medya kanununu iki yıl tartıştı, siz iki gün bile tartışmadan geçirelim diyorsunuz. Almanya'nın Neonazilere karşı oluşturduğu mutabakatı Türkiye'de tüm muhalefete karşı araçsallaştırmaya çalışan bir iktidar ile karşı karşıyayız. Almanya'da tüm yetki bağımsız mahkemelerdedir. Türkiye'de erişimi engelleme yetkisi sadece yargı organına verilmemiş, BTK, Sağlık Bakanlığı, SPK, Milli Piyango, RTÜK, Jokey kulübüne, Spor Toto ve Diyanete de verilmiştir. Kimse bu kandırmacayı, aldatmacayı gerçek gibi görmesin."

Özel, internette unutulma hakkının siyasiler açısından kullanılmasının milletin aklıyla alay etmek olduğunu dile getirdi. Özel, "Siyasilerin toplum vicdanında açamadıkları beyaz sayfayı internet, arama motoru üzerinden açmaya çalışmanız tamamen kurnazlıktır. Vatandaş bunu görür. Vatandaşa verilen hakkı siyasilerin kendisi için tarif etmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Geçmişteki oylamalar, yolsuzluklar, geçmişte alınmamış tavırlar, takınılmış farklı tutumların unutulma hakkı çerçevesinde Meclise apar topar dayatılmasını asla kabul etmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

-"Mutabakatla oluşturulmuş yeni bir anayasa"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılını değerlendirdiğini anımsatan Özel, şöyle devam etti:

"İki yıl çektiğimizi biz biliriz. İlk kez iki yılın sonunda yürümeyen sistemi, buzdolabını kumda ittirir gibi ne kadar zorlasalar o kadar gömülen sistem için daha iyisi teklif edilirse buna açık olduğunu söylüyor. Buradan açık çağrımız: Bu ülkenin iyileştirilmiş bir parlamenter sistemle yönetilmesi demokrasi geleneğine uygundur. Bu kadar hatayı yaptınız, bu ülkeyi kurtarmak ve sapladığınız yerden çıkarmak ancak demokratik parlamenter sistemle, gerçek bir toplumsal mutabakat oluşturulmuş yeni bir anayasayla mümkündür. Tek adam ve saray rejiminde ısrar bu ülkeyi hiçbir krizden çıkaramaz."

Özel, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte ekonomide kötüye gidiş olduğunu söyledi ve bazı verileri paylaştı.

Bir soru üzerine Özel, sosyal medya önerisinin üzerinde uzlaşabilecekleri bir metin olmadığını belirterek, "AK Parti yarın Meclisi tatile sokmak istiyorsa düzenleme ekim ayına kalır." diye konuştu.