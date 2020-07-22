Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun üçüncü testi de pozitif çıktı
|22 Temmuz 2020 15:57
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Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun üçüncü testi de pozitif çıktı.
Brezilya basınının Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'ya dayandırdığı haberde, Bolsonaro'nun sağlık durumunun iyi gittiği kaydedildi.
Haberde, ancak Bolsonaro'nun "dün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığı" ifade edildi.
Bolsonaro'nun, karantinadan "sıkıldığı" için geçen hafta yaptırdığı Kovid-19 testi de pozitif sonuçlanmıştı.
Kendisinde 7 Temmuz'da Kovid-19 tespit edilmesinden bu yana Devlet Başkanlığı konutu Alvorada Sarayı'nda karantinada bulunan Bolsonaro, hafif semptomları için kullandığı sıtma ilacı hidroksiklorokin sayesinde hemen iyileşmeye başladığını savunmuştu.
Aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro, daha önce Kovid-19'u küçümsemesi ve salgına karşı gerekli önlemleri almaması nedeniyle tepki çekmişti. Bolsonaro, başlarda Kovid-19'u "küçük bir grip" olarak nitelemiş ve ülkede salgına karşı önlem alan eyalet valilerini eleştirmişti.
Dünyada, ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen ülke olarak öne çıkan Brezilya'da 81 bin 487 kişinin hayatına mal olan virüs, bugüne kadar 2 milyon 159 bin 654 kişide görüldü.
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