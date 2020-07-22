Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Ayasofya paylaşımı yaptı
|22 Temmuz 2020 16:03
|Yazdır
Ayasofya Camii, 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz'da ibadete açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabı Twitter'dan 'Ayasofya'ya ilişkin bir paylaşımda bulundu
Erdoğan Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ayasofya... Rüzgarlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." mesajını paylaştı.
Ayasofya... Rüzgarlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin... pic.twitter.com/DkBdP89hwZRecep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 22, 2020
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|TUSEB Başkanı ve genel sekreteri istifa etti
22 Temmuz 2020 16:43
|Bahçeli'den, Tuma Çelik açıklaması: Yargı önünde hesap vermeli
22 Temmuz 2020 16:30
|AK Partili Çelik: Yunanistan boş hayallere kapılmasın
22 Temmuz 2020 16:21
|CHP'li Özel'den sosyal medya düzenlemesi açıklaması
22 Temmuz 2020 15:53
|Milli Güvenlik Kurulu toplandı
22 Temmuz 2020 15:24
|CHP'de bir isim daha adaylığını açıklayacak
22 Temmuz 2020 15:04
|Bakan Varank'ın 'Soluksuz 2 yıl'ı viral oldu
22 Temmuz 2020 14:54
|Türkiye ve Rusya, Libya konusunda anlaşmaya vardı
22 Temmuz 2020 14:48
|Karamollaoğl'ndan sosyal medya düzenlemesi açıklaması
22 Temmuz 2020 14:32
|İletişim Başkanı Altun'dan istifa eden TTK Başkanına tepki
22 Temmuz 2020 13:28