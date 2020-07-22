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Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Ayasofya paylaşımı yaptı
 22 Temmuz 2020 16:03
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Ayasofya Camii, 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz'da ibadete açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabı Twitter'dan 'Ayasofya'ya ilişkin bir paylaşımda bulundu

Erdoğan Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ayasofya... Rüzgarlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." mesajını paylaştı.
Anadolu Ajansı
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