Maske takmadığı için ceza kesilen kadın, gazetecinin üzerine yürüdü
|22 Temmuz 2020 16:04
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Taksim'de polisler koronavirüse karşı maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.
Denetim sırasında maskesiz görülen bir kadın çekim yapan gazetecinin üzerine yürüyerek tepki gösterdi.
POLİSLER CEZA KESTİ VE UYARDI
Taksim'de ve İstiklal Caddesi'nde polis ekipleri yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.
Ekipler maskesi olmayan ve kurallara uymayan vatandaşları durdurup cezai işlem uyguladı. Maskesini takmayan vatandaşlar ise polisler tarafından uyarıldı.
Polis ekipleri ayrıca iş yerlerini de denetledi. Bir iş yerine giren polislerin iş yeri çalışanları tarafından ateşleri ölçülmesi ilginç görüntüler oluşturdu.
900 LİRA CEZA KESİLEN KADIN GAZETECİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Bazı vatandaşlar denetimleri takmadığını söylerken, maskesiz yakalanan bir kadın ise çekim yapan gazetecinin üzerine yürüyerek tepki gösterdi. Genç kadın ne kadar dirense de maske takmadığı için 900 lira cezadan kurtulamadı.
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