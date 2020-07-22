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AK Partili Çelik: Yunanistan boş hayallere kapılmasın

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Dersine çalışması, fanatizmden uzak durması gerekir. Yunanistan, izansız politikalarını Avrupa ile mahalle dayanışması yürüterek hayata geçireceğine dair boş hayallere kapılmasın. Türkiye, Akdeniz'de Kıbrıs Türklerinin ve milletimizin çıkarlarını koruyacak güce sahiptir
 22 Temmuz 2020 16:21
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AK Partili Çelik: Yunanistan boş hayallere kapılmasın

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'ya "Cumhurbaşkanı olduktan kısa süre sonra Eşek Adası provokasyonuna imza atarak barış yanlısı olmadığını, marjinal Yunan siyasetinin takipçisi olacağını dünyaya gösteren bir siyasetçinin kimseye vereceği bir ders yoktur." tepkisinde bulundu.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya Camisi kararı sonrasında Yunanistan'ın yine her türlü kara propagandaya başvurduğunu belirterek Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamalarının tarih ve hukuk bilgisi yoksunluğunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Yunanistan'ın Avrupa'da başkentinde tek bir caminin bulunmamasıyla nam saldığını vurgulayan Çelik, Sakelaropulu'nun Ayasofya'yı konu ederek dini hoşgörüden söz etmesinin tam bir çifte standart örneği olduğunun altını çizdi.

Yunanistan'ın dini hoşgörü konusunda en temel kriterleri karşılamayan bir ülke olduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Yunan Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye laiklik dersi vermeye kalkması ise trajedidir. Yunan Başpiskoposun huzurunda Cumhurbaşkanlığı görevine başlayan Sakelaropulu'nun Türkiye'yi laiklikten uzaklaşmakla suçlaması laiklik konusunda bilgisizliktir. Türkiye laik devlet anlayışı konusunda Yunanistan'a yardımcı olabilir. Dini hoşgörüyü içselleştirmek, asimilasyona karşı olmak, İslam ve Türkiye düşmanlığından uzak durmak Yunanistan'ın laik devlet anlayışına geçmesinin ilk adımları olmalıdır."

- "Kıbrıs Türkü'nü yok sayma girişimlerinize Türkiye izin vermeyecek"

Bilinen onca Rum katliamına ve barbarlığına rağmen Sakelaropulu'nun Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde "Türk barbarlığı" iddiasında bulunmasını şiddetle kınayan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Sizin utanmadan 'Türk barbarlığı' dediğiniz şey, tüm dünyanın mazlum halkları için umudu temsil eden kurtarıcı ve meşru bir misyondur. Tarihteki katliamlar gibi bugün de Kıbrıs Türkü'nü yok saymaya çalışan girişimlerinize Türkiye izin vermeyecektir. Sizin Libya'daki toplu mezarların faillerini destekleyen politikanız yeni katliamlara sebep oldu. Türk barbarlığı dediğiniz şey mazlum halkların gözünde 'beklenen Türk geldi' diye sevinçle karşılanıyor. Siz Libya'da toplu mezarların faillerine destek verirken, Cumhurbaşkanı'mız meşru hükümete ve tüm Libya halkına destek veriyor. 'Beklenen Türk', Libya'daki mazlumları toplu mezarlara girmekten korudu."

- "Teröristlere destek veren bir ismin suçlamaları fanatizmin sonucu"

Sakelaropulu'nun önceki görev döneminde firari darbeci FETÖ'cülere sahip çıkarak Türkiye'ye karşı hukuk dışı ve düşmanca yaklaşımını açık etmiş bir isim olduğunun bilindiğine dikkati çeken Çelik, şöyle devam etti:

"Teröristlere destek veren bir ismin Türkiye'ye yönelttiği suçlamalar fanatizmin sonucudur. Cumhurbaşkanı olduktan kısa süre sonra Eşek Adası provokasyonuna imza atarak barış yanlısı olmadığını, marjinal Yunan siyasetinin takipçisi olacağını dünyaya gösteren bir siyasetçinin kimseye vereceği bir ders yoktur. Dersine çalışması, fanatizmden uzak durması gerekir. Yunanistan, izansız politikalarını Avrupa ile mahalle dayanışması yürüterek hayata geçireceğine dair boş hayallere kapılmasın. Türkiye, Akdeniz'de Kıbrıs Türklerinin ve milletimizin çıkarlarını koruyacak güce sahiptir."
Anadolu Ajansı
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