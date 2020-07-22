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Bakanlıktan 'Gençlik ecdadın izinde: Ayasofya' etkinliği

Bakanlığın 23-24-25 Temmuz tarihlerinde düzenleyeceği "Gençlik ecdadın izinde: Ayasofya" isimli etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu da katılacak
 22 Temmuz 2020 16:23
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Bakanlıktan 'Gençlik ecdadın izinde: Ayasofya' etkinliği

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ayasofya Camisi yeniden ibadete açılmadan önce "Gençlik ecdadın izinde: Ayasofya" etkinliği ile İstanbul'da müzik şöleni yaşatacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, milli tarih ve kültür şuurunu geliştirmek, tarih ve ecdadıyla gönül bağlarını güçlendirmek amacıyla İstanbul'da "özel" bir organizasyona imza atılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 23-24-25 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek "Gençlik ecdadın izinde: Ayasofya" isimli etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katılacak.

Etkinliğin ilk günü yarın akşam saat 21.00'de Üsküdar sahili birçok sanatçının katılacağı "İz bırakan ezgiler Ayasofya özel" konserine sahne olacak. 81 ilden gençlerin katılacağı etkinlikte, Aykut Kuşkaya, Mustafa Demirci, Taner Yüncüoğlu, Eşref Ziya, Hasan Sağındık, Hakan Aykut ve Grup Genç sahne alacak.

Programın ikinci gününde ise katılımcılar, Fatih Camisi ve Külliyesi'ni, Ayasofya Camisi'nin de bulunduğu Sultanahmet Meydanı'nı ziyaret edecekler ve ardından da tekne ile boğaz turu yapacak.

"Gençlik ecdadın izinde: Ayasofya" etkinliğinin son günü olan cumartesi ise gençler, 15 Temmuz Şehitler Anıtı, Çamlıca Camisi, Eyüp Sultan Camisi ve Beyoğlu Akademi'yi de ziyaret etme fırsatı bulacak.
Anadolu Ajansı
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