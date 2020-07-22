İETT, Pınar Gültekin hakkında olumsuz yorum yapan şoförün sertifikasını iptal etti
İETT, Muğla'da vahşice öldüren Pınar Gültekin hakkında olumsuz yorum yapan özel halk şoförünün işine son verdi.
|22 Temmuz 2020 16:31
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İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muğla'da vahşice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin hakkında yaptığı yorum nedeniyle bir çalışanının sertifikasını iptal ettiğini duyurdu.
Duyuruda, "Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin hakkında sosyal medyada çirkin paylaşımlarda bulunan Özel Halk şoförünün sertifikası iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.
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