TUSEB Başkanı ve genel sekreteri istifa etti
2015 yılında kurulan sağlık bilimi ve teknolojisi alanında bilgi üreten Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın başkanı Adil Mardinoğlu attığı bir tweet ile görevinden istifa ettiğini duyurdu. Mardinoğlu ile birlikte kurumun genel sekreteri Hasan Türkez de istifa ettiğini açıkladı
|22 Temmuz 2020 16:43
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Yerli tanı kitini Bioeksen firması ile birlikte geliştiren Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanlığı'nın başkanı Adil Mardinoğlu ve kurumun genel sekreteri Hasan Türkez istifa etti.
Testlere onay veren Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi'nin Başkanı Prof Dr. Selçuk Kılıç da görevden alınmıştı.
Tanı kitlerinin uluslararası satış haklarını ellerinde bulunduran Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin (USHAŞ) başındaki Dr. Cevat Şengül de iki ay önce kurumdan istifa etmişti.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı (TİTCK) Hakkı Gürsöz de geçen hafta görevini bırakmıştı.
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