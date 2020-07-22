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Silahı ile uğraşırken silahı ateş alan onbaşı hayatını kaybetti

Mardin'in Ömerli ilçesinde silah kazası sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Onbaşı Orhan Erçoğul için doğum yeri olan Niğde'nin Bor İlçesinde askeri tören düzenlendi
 22 Temmuz 2020 16:52
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Silahı ile uğraşırken silahı ateş alan onbaşı hayatını kaybetti

Mardin'in Ömerli ilçesinde silah kazası sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Onbaşı Orhan Erçoğul için doğum yeri olan Niğde'nin Bor İlçesinde askeri tören düzenlendi.

Mardin'in Ömerli İlçesinde 1 yıl önce Uzman Onbaşı olarak göreve başlayan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Orhan Erçoğul, ev arkadaşının da olduğu sırada kendi silahı ile uğraşırken silahının ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Silah kazası sonucu hayatını kaybeden Orhan Erçoğul için Bor İlçesi Acıgöl Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Bor İlçe Belediye Başkanı Serkan Baran, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, çok sayıda vatandaş ile askeri mülki erkan katıldı. Sosyal mesafe kuralları kapsamında gerekli tedbirlerin uygulandığı cenaze namazının ardından askerin cenazesi Acıgöl Mezarlığında sınırlı kişilerin katılımı ile toprağa verildi.
İhlas Haber Ajansı
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