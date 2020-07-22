Bazı kanser türleri semptom göstermeden tespit edilebilecek
|22 Temmuz 2020 16:59
|Yazdır
Bilim insanları, mide, gırtlak, kalın bağırsak, akciğer ve karaciğer kanserlerini mevcut tanı yöntemlerine kıyasla 4 yıl öncesine kadar tespit etme potansiyeline sahip test geliştirdi.
Sonuçları "Nature Communications" dergisinde yayımlanan test çalışması, California Üniversitesinde görevli Profesör Kun Zhang ve ekibi tarafından yürütüldü.
Çalışma çerçevesinde 191'ine daha sonra kendilerine kanser teşhisi koyulan ve herhangi bir semptom göstermeyen 605 kişinin plazma örnekleri incelendi.
Bilim insanları aynı zamanda kanser teşhisi konmuş 223 hastadan alınanlar ile 200 ana tümör ve normal doku örnekleri üzerinde araştırma yaptı.
Geliştirilen PanSeer adı verilen testlerin, örnekler alındığında herhangi bir semptom göstermeyen ve bir süre sonra kanser teşhisi koyulan katılımcıların yüzde 95'inde kanseri tespit etmeyi başardığı belirtildi.
Testin, tümörlü hücrelerin kana bıraktığı çok küçük DNA parçalarını tespit ederek kanseri saptadığı ifade edildi.
Bu noktada testin, mide, gırtlak, kalın bağırsak, akciğer ve karaciğer kanserlerini mevcut tanı yöntemlerine kıyasla 4 yıl öncesine kadar teşhis edebilme potansiyeline sahip olduğu aktarıldı.
Kun Zhang, testin daha geniş katılımlı çalışmalarla desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, "Nihai hedef, yıllık sağlık kontrollerinde bunun gibi kan testlerinin rutin yapılması." diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türk doktorun geliştirdiği tedavi ile kanserle mücadelede başarı oranı arttı
23 Haziran 2020 15:58
|Evde bilgisayar başında çalışanlara 'postür' uyarısı
17 Mayıs 2020 15:08
|Dikkat çeken araştırma! Ölüm riskini 3 kat artırıyor
28 Nisan 2020 22:56
|Koronavirüs salgını sürecinde kanser hastalarına öneriler
05 Nisan 2020 14:17
|Prostat kanserinin görülme sıklığı artıyor
13 Mart 2020 10:15
|Kanserde akıllı dönem
04 Şubat 2020 18:47
|Kanser riskini artıran nedenlerin en bilineni tütün
03 Şubat 2020 21:51
|Kansere yol açan faktörlerden kaçınmak ölümleri yüzde 30 ila 50 azaltıyor
03 Şubat 2020 11:04
|Yapay zeka, meme kanseri teşhisinde doktordan başarılı çıktı
02 Ocak 2020 11:33
|Kanser savaşında Türk bilim adamları
26 Kasım 2019 07:11