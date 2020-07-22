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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pınar Gültekin mesajı

Erdoğan: Dün bir cani tarafından hunharca katledilen Pınar Gültekin'in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum
 22 Temmuz 2020 17:03
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz #PınarGültekin'in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum.

Pınar Gültekin'i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur. Davanın bizzat takipçisi olacak, bir daha asla yaşamak istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ne gerekiyorsa yapacağız.

Pınar Gültekin'e rahmet, kederli ailesine, arkadaşlarına, sevenlerine sabır diliyorum."
Anadolu Ajansı
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