Çeyrek altından yeni rekor: 663 TL
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 663,00 liradan işlem gördü
|22 Temmuz 2020 17:28
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,06 artışla 409,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 663,00 lira, Cumhuriyet altını 2.715,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,06 yükselişle 409,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|404,50
|404,70
|408,80
|409,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.666,00
|2.687,00
|2.694,00
|2.715,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|369,00
|373,00
|373,00
|377,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.605,00
|2.625,00
|2.633,00
|2.653,00
|Yarım Ziynet
|1.303,00
|1.313,00
|1.316,00
|1.326,00
|Çeyrek Ziynet
|651,00
|656,00
|658,00
|663,00
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