PKK'da çözülme sürüyor... 4 terörist daha teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristin Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
|22 Temmuz 2020 17:56
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristin Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist, Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu" ifadelerine yer verildi.
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