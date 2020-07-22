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Bakan Gül: Pınar'ı katleden cani, hak ettiği cezayı alacak
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) katil zanlısının hak ettiği cezayı alacağını belirtti.
|22 Temmuz 2020 17:59
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Bakan Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gencecik yaşında hayattan koparılan Pınar Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Pınar kardeşimizi katleden cani, hak ettiği cezayı muhakkak alacaktır. Kadına yönelik şiddete karşı tavizsiz ve topyekün mücadele yitirdiğimiz her bir canımıza hepimizin borcudur" dedi.
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