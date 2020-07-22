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3 günlük hız denetiminde 45 bin 21 araca ceza

Denetimlerde 3 bin 320'si gece olmak üzere toplam 45 bin 21 araç sürücüsüne hız ihlali nedeniyle işlem yapıldı
 22 Temmuz 2020 18:50
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3 günlük hız denetiminde 45 bin 21 araca ceza

Emniyet Genel Müdürlüğü, 18-19-20 Temmuz'da 81 ilde eş zamanlı radarla hız denetimi gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 18-19-20 Temmuz'da 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamalarda, 79 bin 246 araç ve sürücü denetlendi.

Denetimlerde 3 bin 320'si gece olmak üzere toplam 45 bin 21 araç sürücüsüne hız ihlali nedeniyle işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı
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