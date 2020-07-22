Tekirdağ'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, Subaşı Mahallesi ve Malkara'nın Çınaraltı Mahallesi kırsalındaki ormanlık alana sıçradı. Orman yangınına, karadan çok sayıda ekiple, havadan da helikopterler ve yangın söndürme uçağı ile müdahale ediliyor.

Hayrabolu'nun Camdezdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, Subaşı Mahallesi ve Malkara'nın Çınaraltı Mahallesi kırsalındaki ormanlık alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ve orman arazözleri yangına karadan müdahale ederken, helikopterler ve yangın söndürme uçağıyla da havadan müdahale edilerek, söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

Civardaki köylüler de yangını engellemek için traktörleriyle seferber oldu.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.