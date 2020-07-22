1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında

Sağlık Bakanlığı 22 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 902 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 222 bin 402, can kaybı 5 bin 545 oldu.
 22 Temmuz 2020 19:57
Yazdır
Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında

Sağlık Bakanlığı 22 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı.

Son 24 saatte 1203 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 205 bin 214 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 902 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 222 bin 402, can kaybı 5 bin 545 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; " Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz. http://covid19.saglik.gov.tr " ifadelerini kullandı.

21.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

20.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

19.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

18.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

17.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

16.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

15.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ

14.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ

13.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ

12.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ

11.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ

10.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ

09.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

08.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ

07.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ

06.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ

05.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ

04.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bilim Kurulu Üyesi'nden Kurban Bayramı uyarısı
22 Temmuz 2020 20:17		 Bu ilde aktif pozitif vaka sayısı 100'ün üzerinde
21 Temmuz 2020 21:42
Kovid-19'u yenen paramedik: Can sıkıntısı solunum sıkıntısından daha iyidir
21 Temmuz 2020 21:22		 Vaka sayıları açıklandı: 21 ilde yoğun bakım hastası yok
21 Temmuz 2020 20:45
Kovid-19'a yakalanan profesör kendi kendini tedavi etti
21 Temmuz 2020 19:43		 'Toplu ve kapalı alanlarda koronavirüs riski 3 kat artıyor'
21 Temmuz 2020 19:20
Geçen hafta en çok ve en az vakanın görüldüğü iller
21 Temmuz 2020 17:59		 Devlet hastanesinde 10 sağlık çalışanının testi pozitif çıktı
21 Temmuz 2020 16:56
İyileşen Kovid hastasından alınan 'plazma'nın yolculuğu
20 Temmuz 2020 23:36		 Bir milletvekilinin daha testi pozitif çıktı
20 Temmuz 2020 22:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:17 - Bilim Kurulu Üyesi'nden Kurban Bayramı uyarısı20:14 - Pegasus, WhatsApp destek hattı kurdu20:09 - Kocaeli'de otomobille kamyon çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı19:57 - Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında19:54 - Van kahvaltısı 'coğrafi işaret' belgesi aldı19:48 - İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
19:36 - İçişleri Bakanlığı: İkna yoluyla 116 terörist teslim oldu19:32 - HDP'li belediye meclis üyesi gözaltına alındı19:31 - Mersin'de takla atan otomobildeki 4 polis yaralandı19:29 - Ortak Wi-Fi ağlarıyla ilgili güvenlik uyarısı19:27 - Mali müşavirliği bırakıp organik oyuncak üretimine yöneldi19:25 - Sağlık Bakanlığının Kovid-19 sayfasına yoğun ilgi
19:23 - HDP'li Batman eski Belediye Başkanı tutuklandı19:21 - Çobanlık yapan 'kitap kurdu Suzan'a Türkiye'den kitap yağdı19:14 - Askerde vurulmuştu! 8 yıl sonra şehit sayıldı19:12 - 'Sırada ben olmak istemiyorum' demişti! Başsavcılıktan açıklama geldi19:11 - İşsizlik Sigortası Kanunu Teklifi Meclis'te görüşülecek
19:07 - Bakan Varank: Yılın ilk yarısında 606 üretim tesisi faaliyete geçti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM, KPSS branş bazında sıralamaları güncelledi
Okulların açılmasında iki senaryo
Gram altın 408 lira seviyelerinde
İşte vahşet evi... Varil ve kül izleri
FETÖ sözleri ile gündem olan TTK Başkanı istifa etti
Öldürülen Pınar'ın babasının feryadı: Kızımı teşhis edemedim
Arkadaşlarına 'kek' ikram etti, işinden oldu
CHP'yi Gül ve Babacan'a hazırlama görevi o isme verildi!
Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı
İletişim Başkanı Altun'dan istifa eden TTK Başkanına tepki
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dyshawn pierre 1
sokak lambası 3
ateş ölçer 3
masum 1
paraya değil armaya gelirim 2
ttk başkanı'nın istifa etmesi 2
gram altın 7
kadın cinayetleri 2
184 lira olan asgari ücreti 2324 liraya biz çıkardık 2
Dişini sıkmak 1
SON İLANLAR
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
Menteşe Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Harmancık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 20 İşçi Alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam