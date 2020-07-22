Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında
|22 Temmuz 2020 19:57
|Yazdır
Sağlık Bakanlığı 22 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı.
Son 24 saatte 1203 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 205 bin 214 oldu.
Türkiye'de son 24 saatte 902 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 222 bin 402, can kaybı 5 bin 545 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; " Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz. http://covid19.saglik.gov.tr " ifadelerini kullandı.
21.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
20.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
19.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
18.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
17.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
16.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
15.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ
14.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ
13.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ
12.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ
11.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ
10.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ
09.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
08.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ
07.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ
06.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ
05.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ
04.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bilim Kurulu Üyesi'nden Kurban Bayramı uyarısı
22 Temmuz 2020 20:17
|Bu ilde aktif pozitif vaka sayısı 100'ün üzerinde
21 Temmuz 2020 21:42
|Kovid-19'u yenen paramedik: Can sıkıntısı solunum sıkıntısından daha iyidir
21 Temmuz 2020 21:22
|Vaka sayıları açıklandı: 21 ilde yoğun bakım hastası yok
21 Temmuz 2020 20:45
|Kovid-19'a yakalanan profesör kendi kendini tedavi etti
21 Temmuz 2020 19:43
|'Toplu ve kapalı alanlarda koronavirüs riski 3 kat artıyor'
21 Temmuz 2020 19:20
|Geçen hafta en çok ve en az vakanın görüldüğü iller
21 Temmuz 2020 17:59
|Devlet hastanesinde 10 sağlık çalışanının testi pozitif çıktı
21 Temmuz 2020 16:56
|İyileşen Kovid hastasından alınan 'plazma'nın yolculuğu
20 Temmuz 2020 23:36
|Bir milletvekilinin daha testi pozitif çıktı
20 Temmuz 2020 22:42