1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Sırada ben olmak istemiyorum' demişti! Başsavcılıktan açıklama geldi

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı: "Bazı sosyal medya platformlarında 21/07/2020 tarihinde "ölmek istemiyorum sırada ben olmak istemiyorum, bir genç kadının isyanı, yeni bir yardım çığlığı" başlığı altında yapılan paylaşıma ilişkin görüntülerden yola çıkılarak derhal Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmış ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
 22 Temmuz 2020 19:12
Yazdır
'Sırada ben olmak istemiyorum' demişti! Başsavcılıktan açıklama geldi

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı: "Bazı sosyal medya platformlarında 21/07/2020 tarihinde "ölmek istemiyorum sırada ben olmak istemiyorum, bir genç kadının isyanı, yeni bir yardım çığlığı" başlığı altında yapılan paylaşıma ilişkin görüntülerden yola çıkılarak derhal Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmış ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Soruşturma kapsamında mağdure T.Ç'nin beyanı alınmış, şüphelinin üzerinde ve ikametinde suç delillerinin tespitine yönelik arama yapılmış şüpheli N.Ş. gözaltına alınmıştır. 22/07/2020 tarihinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinin ardından Bodrum Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanması talebi ile sevk edilmiş ve şahıs tutuklanmıştır."

OLAY

Muğla'da yaşayan 21 yaşındaki T.Ç., yaklaşık iki yıldır 46 yaşındaki N.Ş. tarafından sosyal medyadan kendisinin taciz edildiğini öne sürmüştü. Twitter hesabından, "Bugün yaşanan ve kendi yaşadıklarımdan korktuğum için bunları yazacağım. Ben zarar görmek, ölmek istemiyorum! Benim de başıma bela olan sapık, ruh hastası ve gerçekten şizofreni olduğuna emin olduğum 46 yaşında N.Ş. isimli şahıs, beni kafasına takmış." paylaşımı sonrası çok sayıda destek mesajı aldı. Olayın duyulmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında
22 Temmuz 2020 19:57		 İçişleri Bakanlığı: İkna yoluyla 116 terörist teslim oldu
22 Temmuz 2020 19:36
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 sayfasına yoğun ilgi
22 Temmuz 2020 19:25		 İşsizlik Sigortası Kanunu Teklifi Meclis'te görüşülecek
22 Temmuz 2020 19:11
Bakan Varank: Yılın ilk yarısında 606 üretim tesisi faaliyete geçti
22 Temmuz 2020 19:07		 MGK sonrası açıklamada Libya ve Ermenistan vurgusu
22 Temmuz 2020 18:11
Akşener: Seçime yönelik altyapı oluşturuluyor
22 Temmuz 2020 17:43		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pınar Gültekin mesajı
22 Temmuz 2020 17:03
TUSEB Başkanı ve genel sekreteri istifa etti
22 Temmuz 2020 16:43		 Bahçeli'den, Tuma Çelik açıklaması: Yargı önünde hesap vermeli
22 Temmuz 2020 16:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:17 - Bilim Kurulu Üyesi'nden Kurban Bayramı uyarısı20:14 - Pegasus, WhatsApp destek hattı kurdu20:09 - Kocaeli'de otomobille kamyon çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı19:57 - Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında19:54 - Van kahvaltısı 'coğrafi işaret' belgesi aldı19:48 - İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
19:36 - İçişleri Bakanlığı: İkna yoluyla 116 terörist teslim oldu19:32 - HDP'li belediye meclis üyesi gözaltına alındı19:31 - Mersin'de takla atan otomobildeki 4 polis yaralandı19:29 - Ortak Wi-Fi ağlarıyla ilgili güvenlik uyarısı19:27 - Mali müşavirliği bırakıp organik oyuncak üretimine yöneldi19:25 - Sağlık Bakanlığının Kovid-19 sayfasına yoğun ilgi
19:23 - HDP'li Batman eski Belediye Başkanı tutuklandı19:21 - Çobanlık yapan 'kitap kurdu Suzan'a Türkiye'den kitap yağdı19:14 - Askerde vurulmuştu! 8 yıl sonra şehit sayıldı19:12 - 'Sırada ben olmak istemiyorum' demişti! Başsavcılıktan açıklama geldi19:11 - İşsizlik Sigortası Kanunu Teklifi Meclis'te görüşülecek
19:07 - Bakan Varank: Yılın ilk yarısında 606 üretim tesisi faaliyete geçti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM, KPSS branş bazında sıralamaları güncelledi
Okulların açılmasında iki senaryo
Gram altın 408 lira seviyelerinde
İşte vahşet evi... Varil ve kül izleri
FETÖ sözleri ile gündem olan TTK Başkanı istifa etti
Öldürülen Pınar'ın babasının feryadı: Kızımı teşhis edemedim
Arkadaşlarına 'kek' ikram etti, işinden oldu
CHP'yi Gül ve Babacan'a hazırlama görevi o isme verildi!
Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı
İletişim Başkanı Altun'dan istifa eden TTK Başkanına tepki
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yılan burcu 4
karpuz 1
dilenci 1
Fındığın italyanların eline geçmesi 3
kadın cinayetleri 2
sokak lambası 3
dyshawn pierre 1
paraya değil armaya gelirim 2
letgo'da bir şey satamamam 4
kurbandan koronavirüs bulaşmaz 4
SON İLANLAR
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
Menteşe Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Harmancık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 20 İşçi Alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam