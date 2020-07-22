Sağlık Bakanlığının Kovid-19 sayfasına yoğun ilgi
|22 Temmuz 2020 19:25
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin bilgilere yer verilen "http://covid19.saglik.gov.tr" sayfasının 270 milyon kez ziyaret edildiğini bildirdi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "http://covid19.saglik.gov.tr" adresinde günlük vaka tablosu mesajlarında düzenli olarak yer verdiklerini anımsatarak, "Salgının seyrini gösteren ayrıntılı grafiği, günlük ve haftalık durum raporlarını içeren sayfamız 270 milyon kez ziyaret edildi. Doğru bilgi için her zaman bekleriz: http://covid19.saglik.gov.tr." ifadesini kullandı.
https://t.co/08hsbXL9uv linkine günlük vaka tablosu mesajında düzenli olarak yer verdik. Salgının seyrini gösteren ayrıntılı grafiği; günlük ve haftalık durum raporlarını içeren sayfamız 270 MİLYON KEZ ziyaret edildi. Doğru bilgi için her zaman bekleriz: https://t.co/RVlhe7786ODr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 22, 2020
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