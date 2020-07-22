Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
HDP'li belediye meclis üyesi gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde HDP'li belediye meclis üyesi gözaltına alındı.
|22 Temmuz 2020 19:32
|Yazdır
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde HDP'li belediye meclis üyesi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinin HDP'li belediye meclis üyesi S.A. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gittiği sırada gözaltına alındı.
Terör Örgütü Üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan S.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kocaeli'de otomobille kamyon çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
22 Temmuz 2020 20:09
|Mersin'de takla atan otomobildeki 4 polis yaralandı
22 Temmuz 2020 19:31
|Tekirdağ'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
22 Temmuz 2020 18:59
|Komşusu Pınar'ın öldürüldüğü günü anlattı
22 Temmuz 2020 18:43
|Eşini defalarca kez bıçakladı, 'intihar etti' diye sağlık ekiplerini aradı
22 Temmuz 2020 18:35
|Bakan Gül: Pınar'ı katleden cani, hak ettiği cezayı alacak
22 Temmuz 2020 17:59
|'Savcı intihar girişiminde bulundu' iddialarına yalanlama
22 Temmuz 2020 17:40
|Evine dönmesini bekledikleri kızları, erkek arkadaşı ile dükkanlarını soydu
22 Temmuz 2020 17:36
|Kayıp Gülistan'ın bulunması için baraj gölü boşaltılıyor
22 Temmuz 2020 17:18
|Silahı ile uğraşırken silahı ateş alan onbaşı hayatını kaybetti
22 Temmuz 2020 16:52