1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İçişleri Bakanlığı: İkna yoluyla 116 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 4 teröristin daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu, bugün ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 6'ya, 2020 Ocak ayından itibaren ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının da 116'ya yükseldiği bildirildi.
 22 Temmuz 2020 19:36
Yazdır
İçişleri Bakanlığı: İkna yoluyla 116 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 4 teröristin daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu, bugün ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 6'ya, 2020 Ocak ayından itibaren ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının da 116'ya yükseldiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, emniyet ve jandarma kuvvetlerinin bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilerek, bu kapsamda Şırnak Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 4 teröristin daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edildi.

Açıklamda, böylelikle bugün ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 6'ya, 2020 Ocak ayından itibaren ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının ise 116'ya yükseldiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında
22 Temmuz 2020 19:57		 Sağlık Bakanlığının Kovid-19 sayfasına yoğun ilgi
22 Temmuz 2020 19:25
'Sırada ben olmak istemiyorum' demişti! Başsavcılıktan açıklama geldi
22 Temmuz 2020 19:12		 İşsizlik Sigortası Kanunu Teklifi Meclis'te görüşülecek
22 Temmuz 2020 19:11
Bakan Varank: Yılın ilk yarısında 606 üretim tesisi faaliyete geçti
22 Temmuz 2020 19:07		 MGK sonrası açıklamada Libya ve Ermenistan vurgusu
22 Temmuz 2020 18:11
Akşener: Seçime yönelik altyapı oluşturuluyor
22 Temmuz 2020 17:43		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pınar Gültekin mesajı
22 Temmuz 2020 17:03
TUSEB Başkanı ve genel sekreteri istifa etti
22 Temmuz 2020 16:43		 Bahçeli'den, Tuma Çelik açıklaması: Yargı önünde hesap vermeli
22 Temmuz 2020 16:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:17 - Bilim Kurulu Üyesi'nden Kurban Bayramı uyarısı20:14 - Pegasus, WhatsApp destek hattı kurdu20:09 - Kocaeli'de otomobille kamyon çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı19:57 - Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında19:54 - Van kahvaltısı 'coğrafi işaret' belgesi aldı19:48 - İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
19:36 - İçişleri Bakanlığı: İkna yoluyla 116 terörist teslim oldu19:32 - HDP'li belediye meclis üyesi gözaltına alındı19:31 - Mersin'de takla atan otomobildeki 4 polis yaralandı19:29 - Ortak Wi-Fi ağlarıyla ilgili güvenlik uyarısı19:27 - Mali müşavirliği bırakıp organik oyuncak üretimine yöneldi19:25 - Sağlık Bakanlığının Kovid-19 sayfasına yoğun ilgi
19:23 - HDP'li Batman eski Belediye Başkanı tutuklandı19:21 - Çobanlık yapan 'kitap kurdu Suzan'a Türkiye'den kitap yağdı19:14 - Askerde vurulmuştu! 8 yıl sonra şehit sayıldı19:12 - 'Sırada ben olmak istemiyorum' demişti! Başsavcılıktan açıklama geldi19:11 - İşsizlik Sigortası Kanunu Teklifi Meclis'te görüşülecek
19:07 - Bakan Varank: Yılın ilk yarısında 606 üretim tesisi faaliyete geçti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM, KPSS branş bazında sıralamaları güncelledi
Okulların açılmasında iki senaryo
Gram altın 408 lira seviyelerinde
İşte vahşet evi... Varil ve kül izleri
FETÖ sözleri ile gündem olan TTK Başkanı istifa etti
Öldürülen Pınar'ın babasının feryadı: Kızımı teşhis edemedim
Arkadaşlarına 'kek' ikram etti, işinden oldu
CHP'yi Gül ve Babacan'a hazırlama görevi o isme verildi!
Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı
İletişim Başkanı Altun'dan istifa eden TTK Başkanına tepki
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Dişini sıkmak 1
Fındığın italyanların eline geçmesi 3
yılan burcu 4
gram altın 7
sokak lambası 3
Mariano Ferreira Filho 1
eyüp sabri tuncer 3
yarım gram altın 4
kadın cinayetleri 2
ateş ölçer 3
SON İLANLAR
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
Menteşe Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Harmancık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 20 İşçi Alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam