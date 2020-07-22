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Van kahvaltısı 'coğrafi işaret' belgesi aldı

Van doğallığıyla bilinen ve kentin kültürünü yansıtan Van kahvaltısına Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verildi.
 22 Temmuz 2020 19:54
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Van kahvaltısı 'coğrafi işaret' belgesi aldı

Van'ın meşhur otlu peynirinin ardından kahvaltısına da 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' verildi. Van yöresine özgü 20 farklı ürünle, hem göze hem de mideye hitap eden kahvaltı için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı yaklaşık 2 yıl önce Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) müracaatta bulundu. YYÜ eski Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal'ın bu yöndeki çalışmaları da sonuçlanınca belge alındı.

Eski Rektör Prof. Dr. Battal, Van kahvaltısının tescili için yürütülen çalışmaların olumlu sonuçlandığını anlattı. Van için hayırlı olmasını ve daha güzel şeylere vesile olmasını dileyen Prof. Dr. Battal, "Rektörlük görevim esnasında başvurusunu yaptığımız ve sıkı bir şekilde takip ettiğim Van kahvaltısı coğrafi işaret belgesini almış bulunuyoruz. Bu süreçte bize her türlü kolaylığı tanıyan ve yardım eden Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Sayın Prof.Dr Habip Asan'a her zaman bize destek olan Sayın Valimiz Mehmet Emin Bilmez'e ve süreci aksatmadan yürümesini sağlayan Rektör arkadaşım Prof.Dr Hamdullah Şevli'ye ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Van için çalışmanın bir ayrıcalık olduğunu beliten Prof.Dr. Battal, "Prof.Dr Elvan Ocak'ın sunduğu Van Gül reçeli de coğrafi işaret almıştır. Van'ımız için hayırlı olsun. Çok mutluyum. Ayrıca Van kahvaltısının yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasında katkıları olanlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

DHA
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