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Türk Kızılay 4 milyonu aşkın kişiye kurban eti ulaştıracak

Türk Kızılay "Kurban'da Kızılay Modeli" ile 4 milyonu aşkın ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban eti ulaştıracak.
 22 Temmuz 2020 20:44
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Türk Kızılay 4 milyonu aşkın kişiye kurban eti ulaştıracak

Türk Kızılay Diyarbakır Şube Başkanı Mesut Işık, yaptığı açıklamada, önceki yıllarda olduğu gibi hayırseverlerden gelen kurban vekaletlerinden elde edilen etleri, Türkiye'nin yanı sıra ve dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını söyledi.

"Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürütülen kampanyada, kurbanların İslami kurallara uygun olarak veteriner kontrolünde ve noter huzurunda kesileceğini belirten Işık, etlerin ihtiyaç sahiplerine insan onuru zedelenmeden dağıtılacağını kaydetti.

Işık, bu yıl kurban paylarının maliyetlerinin yurt içi 1050, yurt dışı 850 lira olarak belirlendiğini ifade ederek, "Vekaletle kesilen kurbanlarımız Türkiye'de 1 milyon 680 bin kişiye, yurt dışında ise 2 milyon 500 bin ihtiyaç sahibine ulaştırılacak. Kızılay modeliyle, kurban etleri 850 bin konserve kavurmaya dönüştürülecek ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerinin sofralarını bereketlendirecek." dedi.

Öncelikli hedeflerinin doğal ve biyolojik afetlerden etkilenen vatandaşlara yardım etmek olacağının altını çizen Işık, şöyle konuştu:

"Kovid-19 pandemisi nedeniyle tüm dünya zor bir yıl geçiriyor. Bundan en çok da toplumun alt kesiminde bulunan kişiler etkilendi. Milyonlarca kişi işini kaybetti, geliri azaldı. Ülkemiz bunun yanı sıra art arda depremler yaşadı. Elazığ, Van, Bingöl depremlerinden on binlerece kişi etkilendi. Hala binlerce kişi konteyner kentlerde yaşamını sürdürüyor. Kızılay olarak bu yıl vekaletini alıp keseceğimiz kurbanlardan elde edeceğimiz etleri, öncelikle toplumun bu kesimleri ile paylaşacağız."

4 taksit imkanı

"Kurban vekaletlerini Kızılay'a emanet eden hayırseverler gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın huzurunu yaşıyor." diyen Işık, şöyle konuştu:

"Kurban ibadetini Kızılay vasıtası ile ifa etmek isteyen hayırseverlerimiz bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış hesaplarından, tüm PTT işlem merkezlerinin 2868 nolu Türk Kızılay posta çeki hesabından, www.kizilay.org.tr den, 168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından, mobil uygulamadan ve ülke genelinde tüm Kızılay şubelerinden vekaletlerini verebilecekler. Ayrıca ödemesini kredi kartı aracılığıyla gerçekleştirecek olan vekalet sahipleri, 4 taksit imkanından da yararlanabilecek."
Anadolu Ajansı
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