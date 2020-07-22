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Motosiklet ve bisiklet lastiği ithalatına soruşturma

Çin, Endonezya, Hindistan, Malezya ve Tayland menşeli kauçuk motosiklet ve bisiklet lastiği ile bunların aksam ve parçalarının ithalatı için nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.
 22 Temmuz 2020 20:55
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Motosiklet ve bisiklet lastiği ithalatına soruşturma

Ticaret Bakanlığının, ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin iki ayrı tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğlerle, yerli lastik üreticisi firmaların başvurusu üzerine Çin, Endonezya, Hindistan, Malezya ve Tayland menşeli lastikler ile bunların aksam ve parçalarına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına ilişkin esaslar düzenlendi.

Yürütülen inceleme sonucu, uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu anlaşıldı.

Buna göre, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ile söz konusu ürünlere yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Soruşturma kapsamında yer alan ürünler, "bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler", "bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler", "diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan dış lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)", "diğerleri; aksam ve parçalar (iç lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)", "motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler", "motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler", "tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (dış lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)", "tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (iç lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)" olarak sıralandı.
Anadolu Ajansı
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