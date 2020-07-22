İzmir'de jiletle sakal tıraşı ve makyaj yasağı kaldırıldı
|22 Temmuz 2020 20:56
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İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri arasında yer alan jiletle sakal tıraşı ve makyaj yasağını kaldırdı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Kurul, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplandı.
Toplantıda, berber, kuaför, güzellik salonu ve marketlere yönelik önceden belirlenmiş önlemlerde oy birliğiyle değişiklikler yapıldı.
Değişikle berberlere, ustura ve tıraş makinesi kullanarak sakal tıraşına izin verildi ancak tıraş sırasında maskeye ek olarak yüz ve göz koruyucu kullanma zorunluluğu getirildi.
Kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerine yönelik "Cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetinin sunumu geçici olarak durdurulmalıdır." ibaresi yürürlükten kaldırılarak, bu işlemlerin rehberde aynı başlık altındaki eklentilere uygun şekilde yapılması kararlaştırıldı.
Toplantıda ayrıca, "Market ve Süpermarketlerde Alınması Gereken Önlemler" başlığı altında belirtilen "Çalışan ve müşteri dahil en az 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmalıdır." ifadesinin, "Çalışan ve müşteri dahil en az 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmalıdır." şeklinde değiştirilmiş olması nedeniyle daha önce bu konuda alınan kararların rehberde aynı başlık altındaki eklentilere uygun şekilde yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.
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