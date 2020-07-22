1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yazar Asım Gültekin vefat etti

Gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında vefat etti.
 22 Temmuz 2020 21:13
Yazdır
Yazar Asım Gültekin vefat etti

Gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında vefat etti.

Aynı zamanda Dil Evi Etimoloji Topluluğu Başkanı olan, bugüne kadar birçok kültürel çalışmaya imza atan ve uzun yıllar Türkiye Dergiler Birliği'nin başkanlığını üstlenen Gültekin, Yalova'daki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Gültekin, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gültekin'in vefat haberini aldığını ve üzüldüğünü dile getirerek, "Güzel adamdı. Zor zamanlarda ağır yükler yüklenmiş, gerçek bir dava adamıydı. Buralıydı. Kültürümüzü sevdi, sevdirdi. Mekanı cennet olsun. Ailesinin, dostlarının ve talebelerinin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 1975'te dünyaya gelen Asım Gültekin, lise öğrenimini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Edebiyat Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Gültekin, bugüne kadar birçok derginin yayın hayatına başlamasına öncülük etti.

Aralarında "Yörünge", "Yedi İklim", "Yeni Şafak", "Sağduyu", "Milli Gazete", "Vakit", "Şehrengiz", "Düş Çınarı", "Kırklar", "Gerçek Hayat", "Genç" ve "Yörünge"nin bulunduğu birçok yayında yazıları yayınlanan Asım Gültekin ayrıca yüzlerce seminer ve konferans verdi.

Farklı illerdeki okullarda edebiyat öğretmenliği de yapan Gültekin, 2008'de yılın öğretmeni seçilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
106 yaşındaki Mukime öğretmen hayata veda etti
22 Temmuz 2020 22:09		 Köyüne kurduğu topraksız tarım serasında çilek üretiyor
22 Temmuz 2020 21:17
Büyükşehirlere kurbanlık sevkiyatı hız kazandı
22 Temmuz 2020 20:57		 Bilim Kurulu Üyesi'nden Kurban Bayramı uyarısı
22 Temmuz 2020 20:17
Mali müşavirliği bırakıp organik oyuncak üretimine yöneldi
22 Temmuz 2020 19:27		 Çobanlık yapan 'kitap kurdu Suzan'a Türkiye'den kitap yağdı
22 Temmuz 2020 19:21
Askerde vurulmuştu! 8 yıl sonra şehit sayıldı
22 Temmuz 2020 19:14		 'Ayasofya Cami-i Şerifi Sempozyumu'nun detayları belli oldu
22 Temmuz 2020 18:14
Tayland'da gördü, Aydın'da yetiştirdi: Tanesi 15 TL
22 Temmuz 2020 16:35		 İETT, Pınar Gültekin hakkında olumsuz yorum yapan şoförün sertifikasını iptal etti
22 Temmuz 2020 16:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:05 - İnönü Mağaraları doğasıyla görenleri hayran bırakıyor21:53 - İki öğretmenin 'fazla mesai ücretleri' zaferi21:42 - Fahrettin Altun'dan güvenlik politikaları değerlendirmesi21:22 - ATO, Ankara'nın turizm potansiyeli için harekete geçti21:21 - Gastronomi kentini renklendiren kurutmalıkta sezon başladı21:17 - Köyüne kurduğu topraksız tarım serasında çilek üretiyor
21:14 - Pınar Gültekin'in katilinden kan donduran ifade21:13 - Yazar Asım Gültekin vefat etti21:06 - Bakan Selçuk açıkladı... İşte okulların açılması ile ilgili çalışılan 4 senaryo21:01 - TCMB'nin politika faizini sabit tutması bekleniyor21:01 - TİGEM 143 safkan Arap koşu tayı satacak20:57 - Büyükşehirlere kurbanlık sevkiyatı hız kazandı
20:56 - İzmir'de jiletle sakal tıraşı ve makyaj yasağı kaldırıldı20:55 - Motosiklet ve bisiklet lastiği ithalatına soruşturma20:46 - Türkiye Ege'de Yunan hayallerine geçit vermiyor20:44 - Türk Kızılay 4 milyonu aşkın kişiye kurban eti ulaştıracak20:17 - Bilim Kurulu Üyesi'nden Kurban Bayramı uyarısı
20:14 - Pegasus, WhatsApp destek hattı kurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM, KPSS branş bazında sıralamaları güncelledi
Okulların açılmasında iki senaryo
Gram altın 408 lira seviyelerinde
İşte vahşet evi... Varil ve kül izleri
Öldürülen Pınar'ın babasının feryadı: Kızımı teşhis edemedim
FETÖ sözleri ile gündem olan TTK Başkanı istifa etti
Arkadaşlarına 'kek' ikram etti, işinden oldu
CHP'yi Gül ve Babacan'a hazırlama görevi o isme verildi!
Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı
İletişim Başkanı Altun'dan istifa eden TTK Başkanına tepki
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
navtex 1
184 lira olan asgari ücreti 2324 liraya biz çıkardık 2
sokak lambası 2
17.07.2020 seyfi dursunoğlu'nun vefatı 1
trabzonspor 3
yılan burcu 3
yarım gram altın 4
karpuz 1
Dişini sıkmak 1
kurbandan koronavirüs bulaşmaz 4
SON İLANLAR
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
Menteşe Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Harmancık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 20 İşçi Alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam