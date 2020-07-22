ATO, Ankara'nın turizm potansiyeli için harekete geçti
|22 Temmuz 2020 21:22
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Ankara Ticaret Odası (ATO), normalleşme süreciyle başkentin tanıtımı ve turizm potansiyelini harekete geçirmek için çalışmalarına hız verdi.
Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Kent Konseyinin (AKK) gerçekleştirdiği toplantıya katılarak, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen turizm sektörünün durumu ve kentin turizm potansiyelini harekete geçirmek için yapılacak çalışmaları ele aldı.
AKK Başkanı ve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, ATO, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara İl Kültür Turizm Müdürlüğü yöneticileri ile diğer yetkililer katıldı.
Baran, burada yaptığı konuşmada, Ankara'nın uzun yıllar sahipsiz kaldığına işaret ederek, "Ankara'da turist otobüsü görünce duygulanıyorum. Ankara'yı dert edinen çok az kişi var. İnsanlar artık deniz, kum ve güneş tatili yerine şehirleri, tarihi yerleri gezmek istiyor. Artık Ankara'ya günde 50 turist otobüsünün geldiğini, turistlerin Anıtkabir ve Ulus gibi yerleri gezdiklerini görmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz ise toplantıda kentin bileşenlerini ayrım gözetmeksizin bir araya getirdiklerine dikkati çekerek, "Adanmışlık olduğu sürece doğru işler ortaya çıkıyor. 'Partimiz Ankara' mottosuyla çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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