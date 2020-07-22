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Fahrettin Altun'dan güvenlik politikaları değerlendirmesi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bölgemizden Akdeniz'in en uç noktalarına kadar Türkiye'ye rağmen başarılı olacak hiçbir proje ve girişim olamaz." ifadelerini kullandı.
 22 Temmuz 2020 21:42
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Fahrettin Altun'dan güvenlik politikaları değerlendirmesi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bölgemizden Akdeniz'in en uç noktalarına kadar Türkiye'ye rağmen başarılı olacak hiçbir proje ve girişim olamaz." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bugün gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda Libya'dan Suriye'ye, Irak'tan Azerbaycan ve Akdeniz'e kadar bölgeyi ilgilendiren tüm meselelerin alındığını, milli beka için güvenlik politikalarındaki tavizsiz duruşun bir kez daha ortaya konulduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliğinin sadece kendi sınırlarından ibaret olmadığını vurgulayan Altun, Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Körfez'den Cebeli Tarık'a kadar çok daha geniş coğrafyalardan başlatarak tüm gönül coğrafyasını selamet diyarına çevirmekte son derece kararlı olduğunu bildirdi.

Altun, Türkiye'nin dünyanın farklı coğrafyalarında milletlerin egemenlik hakları aleyhine kurulan ortaklıkların bilincinde olduğuna ve bu zulüm düzenini sona erdirecek kararlı adımları atmaktan çekinmeyeceğine dikkati çekerek, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye için kızıl elma tüm dünyanın sulh ve barış içinde olmasıdır. Yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz, insan odaklı güvenlik ve dış politikamız bedeli ne olursa olsun sürecek, er ya da geç tüm taraflar Türkiye'nin çizdiği istikamete yönelecektir. Türkiye'nin en büyük gücü haktan ve hakikatten yana olmaktır. Herkes şu gerçeği iyi bilmelidir ki Türkiye Azerbaycan'da kardeşlerinin yanında yer alarak her türlü hadsiz saldırıyı püskürtmekten geri durmayacaktır. Kıbrıs'ta da Ada'nın huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan her türlü girişimi boşa çıkaracaktır."

- "Türkiye, Libya'daki gayrimeşru cepheyi yerle yeksan edecek güce sahiptir"

Altun, Türkiye Cumhuriyeti'nin PKK/PYD ve DEAŞ terör örgütlerini bozguna uğrattığı gibi Libya'da meşru hükümetin karşısında oluşan gayrimeşru cepheyi de yerle yeksan edecek güç ve kudrette olduğunu aktardı.

Her zaman söyledikleri gibi bugün de bir kez daha tüm dünyaya seslendiklerine işaret eden Altun, şunları kaydetti:

"Bölgemizden Akdeniz'in en uç noktalarına kadar Türkiye'ye rağmen başarılı olacak hiçbir proje ve girişim olamaz. Bu coğrafyada Türkiye'ye rağmen elde edilecek hiçbir kazanım yoktur. Tüm dünyanın sancılı bir doğumun eşiğinde olduğu, insanlık ailesinin huzur ve barışa hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyduğu bu önemli eşikte Türkiye, tüm dünya mazlumlarına şemsiye olmaya devam edecek ve insanlığın arzuladığı esenlik ortamını inşa etmek için var gücüyle çalışacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tarihinden aldığı sarsılmaz güç ve inançla gönülleri ihya etmeye, bölgemizde kurulmuş olan şer odaklarını bu topraklardan silmeye son derece kararlıdır."
Anadolu Ajansı
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