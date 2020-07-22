106 yaşındaki Mukime öğretmen hayata veda etti
|22 Temmuz 2020 22:09
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan Cumhuriyet tarihinin ilk öğretmenlerinden Mukime Furatoğlu vefat etti.
Solunum yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi görerek evinde solunum cihazına bağlı yaşayan 106 yaşındaki Mukime Furatoğlu, dün yaşamını yitirdi. Bugün Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi morgundan cenazesi alınan Furatoğlu, Paşa Camii'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Mukime öğretmenin yakınlarının yanı sıra Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Basması, il ve ilçe yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.
Mukime Furatoğlu kimdir?
1914 yılında Rize'de doğan ve öğretmen okulunu bitirdikten sonra Erzurum'da öğretmenliğe başlayan Furatoğlu, 13 yıl Erzurum, 1 yıl Şereflikoçhisar ve 22 yıl İstanbul'da çalıştıktan sonra 1971 yılında emekli oldu. Sonrasında Merzifon ilçesinde yaşamaya başladı. Öğrencilerinin fotoğraflarıyla hasret gideren Furatoğlu, günlerini Kur'an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar okuyarak değerlendiriyordu. Babası 1. Dünya Savaşı sırasında Erzurum'da şehit düşen Furatoğlu, 36 yıl öğretmenlik yaptı.
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